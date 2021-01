Rosalinda Cannavò/ Dubbi su Giuliano Condorelli: “Non vorrei che i miei desideri…”

Rosalinda Cannavò, nota anche con il nome d’arte di Adua Del Vesco, è senza dubbio una delle protagoniste più chiacchierate della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane attrice siciliana è apparsa profondamente turbata negli ultimi giorni, sopratutto per quanto riguarda il suo rapporto con il fidanzato Giuliano Condorelli. Qualche settimana fa, Rosalinda ha espresso apertamente di voler dare una svolta alla sua relazione sentimentale, iniziando una convivenza: “Non vorrei che i miei desideri cambiassero qualcosa”, ha confidato a Samantha De Grenet e Stefania Orlando. L’attrice 28enne ha confessato di temere la reazione del fidanzato dopo le sue ultime dichiarazioni. Le due donne, però, hanno cercato di rassicurarla: “Lui lo sa ormai. Vedrai che qualcosa succederà”, ha detto Samantha. Stefania ha aggiunto: “Dopo dieci anni una convivenza ci sta. Così capisci se è la persona giusta. L’ho visto molto innamorato”.

Rosalinda Cannavò dubbi su Giuliano Condorelli e Dayane Mello

Rosalinda Cannavò, però, è turbata anche per il suo turbolento rapporto con Dayne Mello. Solo qualche giorno fa l’attrice aveva confessato di sentirsi forzata a riavvicinarsi all’amica dopo le sue dure parole. La 28enne ha cercato conforto in Giulia Salemi, che ha cercato di rassicurarla esprimendo, però, il suo parere negativo sulla modella brasiliana: “Lei dice ho superato dieci nomination quindi la gente mi ama, e ha la presunzione di sentirsi molto forte come concorrente”. Secondo l’influencer italo-persiana Dayane non chiederà scusa all’amica. “Ho perso la voglia da un lato, perché so di non avere un riscontro dall’altra parte”, ha concluso l’attrice siciliana.



