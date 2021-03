Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga/ Amore dopo il GF Vip? Baci, abbracci e dediche…

Dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip 2020 ad un passo dalla finalissima, Rosalinda Cannavò è praticamente inseparabile da Andrea Zenga. Prima di tornare in Sicilia per poter riabbracciare i genitori e la sorella, Rosalinda è rimasta a Roma per partecipare alla finalissima trascorrendo gli ultimi giorni con Andrea Zenga. La prima storia sui social dell’attrice siciliana è stata dedicata proprio ad Andrea con cui si è mostrata serena e sorridente. Tra i due ex gieffini non è mancato il primo bacio social e le prime dediche pubbliche. “Perché la cosa più importante tra tutte è quella di avere il coraggio di seguire il proprio cuore. Sei l’unica certezza che ho“, ha scritto Rosalinda pubblicando la foto del bacio con Andrea Zenga nello studio del Grande Fratello Vip.

A sua volta, Andrea, tra le storie di Instagram, ha dedicato a Rosalinda “Oggi sono io”, la canzone di Alex Britti. Sui social, inoltre, si sono mostrati insieme mentre si godevano il sole di Roma e la prima cena in albergo a base di pizza e patatine.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: colpo di fulmine al Grande Fratello Vip 2020

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono pronti a vivere il sentimento che è nato improvvisamente nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Entrambi non nascondono di provare qualcosa di forte. “Quando scatta il colpo di fulmine per Zenga? Il momento preciso non te lo so dire ma è stato un insieme di cose quando ho visto in lui tutte quelle caratteristiche che ho sempre cercato. All’inizio l’ho pure nominato perché era un “pericolo” per me. Avevo capito e non volevo cascarci. Poi c’è stato il bacio e pallone totale”, ha detto Rosalinda in un’intervista rilasciata durante una diretta con Gabriele Parpiglia per Chi. Andrea Zenga, invece, a Verissimo, parlando del legame con l’attrice siciliana, ha detto: “Speriamo continui fuori, con lei spero di arrivare all’amore”. Sia Andrea che Rosalinda, dunque, sperano in un futuro insieme.

