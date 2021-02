Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga bacio sfiorato al GF Vip/ Video: coccole e abbracci

Ieri, nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha passato una giornata difficile. L’attrice è rimasta molto turbata dalla dichiarazione di Andrea Zenga: “Magari a volte mi trattengo, perché tu mi piaci, ma non voglio che tu paghi le conseguenze di questa cosa. Prima penso a te. Avrei voluto rispondere al messaggio, vorrei abbracciarti di più”. Rosalinda, da tempo in crisi sul suo rapporto con il fidanzato Giuliano Condorelli, ha cercato il supporto degli amici dentro la casa. Ad Andrea Zelletta, con cui ha molto legato, ha confessato di temere il giudizio degli altri, anche della sua famiglia: “Non è normale che io provi queste cose, c’è qualcosa che non va nella mia storia. In queste due settimane mi sono sentita particolarmente felice. Le attenzioni che lui mi dà mi fanno stare bene. Vengo da una famiglia con dei valori. Ho paura che venga visto nel modo sbagliato, che io stia andando oltre”.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sempre più vicini

Giulia Salemi e Dayane Mello, che all’inizio è sembrata molto scettica dell’avvicinamento tra i due ragazzi, le hanno consigliato di vivere spensieratamente il suo percorso. Ieri dopo essersi sfogata con Dayane, Rosalinda Cannavò si è rifugiata nel suo letto, sotto ad una coperta. Dopo poco è arrivato Andrea Zenga, che tra un bisbiglio e l’altro le ha chiesto: “Ma sei felice?”. I due ragazzi si sono scambiati un lungo abbraccio sino a sfiorarsi il viso: Rosalinda ha messo una mano sulla bocca di Andrea, quasi a fermare un possibile bacio. Il momento non è passato inosservato: gli altri coinquilini si sono fiondati nella stanza per osservarli da vicino. Quando Rosalinda si è accorta della loro presenza, ha allontanato Zenga. Poi sono rimasti nuovamente soli ed è scappato anche un bacio a stampo. Subito però Rosalinda si è coperta il viso, timidamente. Clicca qui per vedere il video di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò



