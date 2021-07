Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga in crisi?/ Dopo l’idillio, vacanze separate ma…

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più innamorati e uniti. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip ed essersi lasciati andare al sentimento che è nato durante la convivenza forzata, l’attrice e il figlio di Walter Zenga non si sono più lasciati. Conclusa l’esperienza nella casa di Cinecittà hanno continuato a coltivare il loro amore condividendo la quotidianità in quel di Milano. Per la coppia è già arrivato il tempo delle presentazioni con le rispettive famiglie e tutto procede a gonfie vele. Andrea e Rosalinda, pur non convivendo ufficialmente, trascorrono tantissimo tempo insieme. Tuttavia, in questi giorni, i fans si erano allarmati di fronte alla decisione dei fidanzati di trascorrere qualche giorno lontani. Nessuna crisi, tuttavia, tra Andrea Zenga e Walter Zenga che hanno spiegato il motivo del momentaneo allontanamento sui social.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, pochi giorni lontani prima di ricongiungersi

Rosalinda Cannavò, attraverso il proprio profilo Instagram con cui riesce a mantenere un rapporto costante con i fans, ha annunciato che trascorrerà qualche giorno a Napoli. Con lei, però, non ci sarà il fidanzato Andrea Zenga che, in attesa del ritorno a Milano della sua dolce metà, ha deciso di fermarsi ad Osimo dalla sua famiglia. Il viaggio dell’attrice siciliana a Napoli potrebbe nascondere un segreto professionale: l’attrice starà realizzando qualche progetto lavorativo? Per il momento, Rosalinda non aggiunge altro limitandosi a far sapere che vivrà “tre giorni senza privacy” in attesa di poter tornare dal suo Andrea. La storia d’amore tra i due, dunque, procede a gonfie vele anche i più scettici si sono ricreduti.

