Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si godono la prima vacanza da genitori e in futuro potrebbero coronare l'amore con il matrimonio.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti nella stessa edizione del Grande Fratello di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Esattamente come quest’ultimi, non si sono più lasciati e sono diventati genitori. Se, infatti, Giulia e Pierpaolo hanno allargato la famiglia con la nascita del piccolo Kian, Rosalinda e Andrea Zenga sono diventati genitori della piccola Camilla. Per la coppia, così, è la prima estata da genitori perché lo scorso anno, l’attrice era ancora in dolce attesa. La coppia si sta godendo il sole, il mare e le vacanze insieme alla loro bambina che ha conosciuto anche il mare della Sicilia, la terra d’origine della mamma.

Sereni, felici e innamorati, Rosalinda e Andrea Zenga sono sempre più uniti come confermano i vari contenuti social che entrambi condividono in cui si mostrano sempre più affiatati sia come coppia che come genitori della piccola Camilla. Una coppia che piace davvero ai fan che sperano di poter assistere anche al matrimonio.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: matrimonio in arrivo?

Rosainda Cannavò e Andrea Zenga si sposeranno il prossimo anno? La coppia non ha mai parlato di matrimonio ma l’amore nato sotto i riflettori della casa del Grande Fratello è sempre più forte e importante. La coppia conduce una vita serena e tranquilla condividendo spesso contenuti della loro quotidianità sui social.

Esattamente come i fan di Giulia e Pierpaolo sognano i fiori d’arancio, così sta accadendo per i fan di Rosalinda e Andrea che, insieme, sono riusciti a far ricredere anche chi non credeva totalmente nel loro sentimento. Accanto ad Andrea Zenga, Rosalinda Cannavò è riuscita ad allontanarsi dal suo passato sentimentale ed oggi è sempre più serena. Il 2026, dunque, sarà l’anno giutno per il matrimonio?

