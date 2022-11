Rosalinda Cannavò è Anna Oxa, Tale e Quale Show 2022/ Imitazione a rischio flop…

Rosalinda Cannavò è un crescendo continuo a Tale e Quale Show 2022

Rosalinda Cannavò deve indossare i panni di Anna Oxa nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2022. Imitarla non sarà affatto semplice, dovrà fare i conti con caratteristiche molto particolari. Ma Rosalinda Cannavò è una ragazza che ama le sfide e anche quando si presentano impossibili o apparentemente ardue non si tira indietro e le affronta con la sua tipica leggerezza. In queste settimane di Tale e Quale Show 2022 è stata un crescendo continuo dal punti di vista delle esibizioni.

Nell’ultima puntata, in onda la settimana scorsa, ha imitato con successo Madame, trovando un buon riscontro da parte dei giudici. Ciò che ha fatto davvero la differenza, probabilmente, è stato il trucco. Lo staff del programma ha trasformato Rosalinda in tutti i sensi, ma anche lei ci ha messo del suo dal punto di vista interpretativo.

Tale e Quale Show 2022: Rosalinda Cannavò si trasforma in Anna Oxa, personaggio difficile e particolare

Non sono mancate le osservazioni negative, specialmente sul web, dove alcuni internauti non hanno dato particolare risalto alla performance. Effettivamente, non considerando la parte del trucco e dell’outfit, Rosalinda non è stata impeccabile. Ma ciò che conta, alla fine, è il parere dei giudici.

I commenti, in questo senso, sono stati più che positivi al termine dell’esibizione. Da Panariello a Goggi, passando per Malgioglio. Tutti hanno promosso l’imitazione dell’ex gieffina. Questa sera, venerdì 4 novembre, il tasso di difficoltà sale vertiginosamente con Anna Oxa. Un personaggio che richiede soprattutto personalità, oltre ad una vocalità molto particolare. Come se la caverà Rosalinda?

