Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: cac*a di piccione in testa/ Al GF Vip…

Disavventura nella casa del Grande Fratello Vip per Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. L’attrice siciliana e la modella brasiliana, come mostra un video pubblicato dalla pagina Instagram Disagio Tv, si trovavano sulle scale del giardino intente a raccontarsi e a coccolarsi. La coppia delle due amiche, tuttavia, è stata presa di mira da un piccione che, mentre volava nel cielo di Roma, ha deciso di far cadere i propri bisogni fisiologici proprio sulla testa di Rosalinda e Dayane. La Mello cge si trovava a cavalcioni su Rosalinda, si è immediatamente alzata correndo verso la casa mentre per lavarsi e cambiarsi mentre la Cannavò continuava a ridere divertita dal momento epico vissuto. Il video ha divertito anche gli utenti della pagina che ha condiviso il video in questione.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: il momento con il piccione conquista il pubblico del Grande Fratello Vip

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono sicuramente tra le protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip. L’attrice siciliana e la modella brasiliana hanno condiviso tanti momenti insieme, sia belli che brutti. Tra questi c’è sicuramente la disavventura che hanno vissuto con il piccione. Il momento in cui il piccione prende di mira le due amiche con i suoi bisogni fisiologici è diventato immediatamente virale e ha divertito il pubblico. alcuni utenti sono convinti che sarà un portafortuna per Dayane Mello che è già in finale. “Ecco dopo sta cagata dayane può seriamente vincere il Grande Fratello”, “Grande piccione”, “Non mi dite vince lei! Deve vincere Tommy”, “Porta fortuna, Dayane vincerà”, scrivono gli utenti.





