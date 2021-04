Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, parole al miele in diretta/ Ma il web attacca e…

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 hanno legato sin dal primo giorno, ma hanno anche discusso fortemente. Oggi, che il reality è finito, tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è tornato il sereno come testimonia la diretta che hanno fatto insieme su Instagram coinvolgendo anche Carlotta Dell’Isola. A distanza di un mese dalla fine del reality, Rosalinda e Dayane hanno dimenticato le ruggini del passato dando la priorità all’affetto nato nella casa di Cinecittà. “Non è una foto riuscita al top, però è stata scattata al volo durante una videochiamata arrivata inaspettatamente da Carlotta e Daayane. Perché oltre al “gioco”, oltre le “nomination”, oltre alcune “parole di troppo”, siamo persone. Come tali ci capita di sbagliare e di non essere perfetti. Come ci sono affetti che restano e non possono svanire”, ha commentato Rosalinda, felice di aver potuto chiacchierare, anche se solo virtualmente, con le amiche.

Rosalinda Cannavò contro le critiche dopo la diretta con Dayane Mello

Dayane Mello, a sua volta, ha replicato all’amica confermando il rapporto speciale che hanno avuto sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. “A prescindere dalle nostre diversità siamo qui a condividere i momenti belli che la vita ci regala. Te amo”, ha replicato la modella brasiliana. Tuttavia, durante la diretta, molti fan hanno criticato Rosalinda non solo per il rapporto con Dayane, ma anche per la relazione con Andrea Zenga. Di fronte al tali attacchi, Rosalinda ha difeso le proprie scelte sui social. “Io sto con Andrea e delle mie scelte sentimentali non devo dare conto a nessuno in fin dei conti. E chiedo a chiunque mi sostenga, che faccia parte di un gruppo di fan piuttosto che un altro, di smetterla di fare attacchi gratuiti verso una persona che è fondamentale nella mia vita e che mi ha reso questa migliore. Chi manca di rispetto a lui manca di rispetto a me”, ha puntualizzato l’attrice siciliana.

