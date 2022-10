Rosalinda Cannavò è Dua Lipa, Tale e Quale Show 2022/ Un nuovo flop?

Rosalinda Cannavò è Dua Lipa, terza puntata Tale e Quale Show 2022

Rosalinda Cannavò dovrà imitare Dua Lipa nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022, un personaggio più vicino alle sue corde vocali e anche per quanto riguarda la somiglianza questa volta dovrebbe avvicinarsi di più all’originale da come è stato fatto finora. Le probabilità che possa convincere la giuria, guadagnando un punteggio alto sono elevate. Da lei il pubblico si aspetta un salto di qualità, perché l’intonazione c’è e anche le doti canore, manca solo di “prendere” il personaggio giusto da imitare. Non sarà una prova facile per la ragazza che dovrà confermare quanto di buono fatto vedere fino a oggi.

Al pubblico l’esibizione della settimana scorsa di Rosalinda Cannavò è piaciuta, anche se una buona parte è stata d’accordo con i pareri espressi dalla giuria. Un follower ha commentato dicendo come quello che fa Elodie sembra semplice, ma in realtà non lo è. A volte i suoi pezzi sono proibitivi da eseguire, Rosalinda in questa occasione ha fatto il massimo. Qualcuno invece l’ha sentita stonata in quasi tutta la performance. In verità anche la giuria ha evidenziato notevoli imprecisioni tecniche. Poi ci sono quelli a cui Elodie non è simpatica e hanno osannato Rosalinda.

Rosalinda Cannavò, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Dopo la Rappresentante di Lista, Rosalinda Cannavò nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022 ha vestito gli abiti di Elodie e presentato il brano “Bagno a mezzanotte”. Questa canzone sembra facile, ma in realtà non lo è. Nonostante Rosalinda sia stata intonata, nel corso dell’esibizione ci sono state alcune imprecisioni tecniche. C’è ancora tempo per migliorare, ma certamente Elodie non è un personaggio che si avvicina alle sue corde. I costumi sono stati perfetti, un po’ meno il trucco, per niente somigliante alla cantante romana. Nella performance oltre a mancare la giusta intonazione, è venuto meno il carisma di Elodie e la sua presenza scenica. I giudici non hanno bocciato del tutto l’esibizione di Rosalinda Cannavò, però hanno fatto notare che di Elodie c’era ben poco.

A stroncare totalmente l’attrice è stato Malgioglio, senza mezzi termini ha bocciato la presentazione del brano, dichiarando che la modella non è stata capace ad andare a pari passo con la ritmica, però riconoscendo il suo talento, è sicuro che nelle prossime puntate riuscirà a migliorarsi. Loretta Goggi questa settimana ha trovato delle differenze sia nel trucco che nella voce però è rimasta soddisfatta nel modo in cui ha cantato. Panariello le fa eco, aggiungendo che non è facile calarsi in un personaggio trend come Elodie. A fine serata Rosalinda Cannavò ha totalizzato 42 punti, classificandosi all’ottavo posto.











