Rosalinda Cannavò è Francesca Michielin, Tale e Quale Show 2022/ Le insidie di oggi

Rosalinda Cannavò è Francesca Michielin: compito non facile, sarà messa in difficoltà a Tale e Quale Show 2022?

Rosalinda Cannavò dovrà imitare Francesca Michielin nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022. L’attende un’altra dura prova da superare, anche in questo caso dovrà lavorare molto sulla voce. La cantante di Bassano del Grappa è capace di librare le note in alto con molta leggerezza, non sarà facile, ma a Rosalinda le spetta un compito difficile: dimostrare e confermare al pubblico e ai giudici quanto di buono è riuscita a fare fino a oggi. Dopo l’esibizione i social si sono scatenati con commenti a favore della Cannavò nei panni di Dua Lipa. In molti hanno apprezzato lo sforzo che questa settimana ha fatto lasciandosi andare senza farsi sopraffare dalla timidezza.

C’è chi si è complimentato per aver non solo cantato bene ma anche ballato riempendo la scena. Qualcuno non ha apprezzato il giudizio di Malgioglio, imitare Dua Lipa non è stato facile, era impossibile proporre un’imitazione perfetta. L’attrice si sta impegnando molto e migliora nel corso delle settimane. Il pubblico sta accogliendo benevolmente il suo perfezionamento e la premia ogni volta con giudizi affettuosi.

Rosalinda Cannavò come se l’è cavata nei panni di Dua Lipa nell’ultima puntata di Tale e Quale Show?

La settimana scorsa Rosalinda Cannavò ha interpretato Dua Lipa con “Don’t start now” a Tale e Quale Show 2022. Al contrario di quella precedente, questa volta i truccatori hanno fatto un buon lavoro ricostruendo con il makeup perfettamente il viso della cantante. Per quanto riguarda la voce, non è stata sgradevole, l’attrice è intonata e riesce a prendere con poca difficoltà anche le intonazioni alte. Quello che è venuto a mancare è la sensualità e il magnetismo che Dua Lipa libera ad ogni esibizione. La preoccupazione maggiore della Cannavò è stata quella di non riuscire ad avere il fiato giusto per interpretare la canzone, visto che ha dovuto anche ballare mentre cantava. Il risultato nel complesso è stato soddisfacente e la performance è riuscita bene. Loretta Goggi si è complimentata con la Cannavò perché imitando Dua Lipa è riuscita a mettere quel tanto di sensualità che con Elodie non è riuscita a far trasparire. La conduttrice le ha consigliato di tirare fuori le sue potenzialità e lasciarsi andare. Visto che deve assomigliare a un personaggio, ne può approfittare per fare qualsiasi cosa, perché non è lei e pertanto le sue azioni sono giustificate.

Giorgio Panariello ha passato la palla a Malgioglio che è rimasto sconvolto dall’esibizione di Rosalinda. La voce di Dua Lipa è particolare, pura e ariosa, caratteristiche che la Cannavò non è riuscita a fare emergere. Nonostante abbia esaltato le capacità canore dell’attrice, non ha potuto fare a meno di “bacchettare” gli autori che le assegnano personaggi forti e particolari, difficili da imitare. A fine puntata Rosalinda ha totalizzato 29 punti classificandosi al nono posto.











