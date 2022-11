ROSALINDA CANNAVÒ È KATY PERRY, TALE E QUALE SHOW 2022/ Fan impazziscono per lei ma..

Rosalinda Cannavò, Tale e Quale Show 2022: i fan stravedono per lei ma ora deve convincere anche i giudici

Rosalinda Cannavò deve indossare i panni di Katy Perry nella settima puntata di Tale e Quale Show 2022. Un’imitazione suggestiva e abbastanza complessa, che l’ex gieffina vuole vivere e interpretare con la massima leggerezza di sempre. Nel corso di queste settimane Rosalinda è cresciuta molto, ma soltanto una volta è riuscita a vincere la puntata e a portarsi a casa il primato.

Era la quarta puntata, per la precisione, quando il pubblico in studio cantava insieme a lei il brano ‘Nessun Grado di Separazione’ della Michielin. La sua performance era stata apprezzata da tutta la giuria e anche dal severissimo Malgioglio. Poi c’è stato qualche passo indietro, almeno dal punto di vista dei giudici, con l’imitazione riuscita a metà di Anna Oxa. “Stonatissima”, la bocciatura di Cristiano Malgioglio. Più morbidi, ma comunque non soddisfatti, gli altri componenti della giuria Panariello e Goggi, che hanno salvato solo il trucco.

Tale e Quale Show 2022: Rosalinda Cannavò si trasforma in Katy Perry, popolo social pronto a spingerla

La sensazione è che sui social Rosalinda abbia davvero tanto ammiratori. In molti sono rimasti estasiati dal suo percorso di crescita a Tale e Quale Show 2022 e ora che il programma entra nella sua fase clou, sono pronti a fare la propria parte. E’ stata una settimana intensa per la concorrente, alle prese con un personaggio popolare e di successo come Katy Perry. Insieme ai coach ha fatto una lavoro certosino, ma il livello di complessità dell’imitazione resta piuttosto elevato. Riuscirà la Cannavò a convincere i giudici con la sa nuova performance? Per fare centro serviranno tecnica, vocalità, trucco ed una buona dose di “follia”.

