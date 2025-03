Nella puntata de Le Iene, andata in onda domenica 16 marzo 2025, Rosalinda Cannavò ha parlato dei disturbi alimentari. La concorrente della quinta edizione Vip del Grande Fratello è arrivata al punto di poter rischiare la sua vita se non ci fosse stato qualcuno a supportarla e ad aiutarla in un periodo così difficile. Sono stati momenti bui e angoscianti della sua vita, un periodo che da sempre fatica a ricordare, ma in più occasioni ha raccontato ciò che ha vissuto sulla sua pelle come monito a tutti coloro che sentono di avere lo stesso problema.

Rosalinda Cannavò sull’anoressia avuta: ecco come stava quando non mangiava

I disturbi alimentari di Rosalinda Cannavò sono stati caratterizzati da un’ossessione per il peso. L’attrice è arrivata a pesare soli 32 kg. Non a caso, nel suo libro Il riflesso di me ha parlato anche di come sia riuscita a riappropriarsi della sua vita sconfiggendo l’anoressia e tornando a essere semplicemente Rosalinda. Nel suo intervento a Le Iene ha ricordato di non avere avuto forza nè voglia di vivere ma, ad un certo punto, aveva solo fame: “Per tanto tempo ho vissuto prigioniera di un’idea malata di perfezione. Mangiavo e mi sentivo in colpa, non mangiavo e mi sentivo forte. Un circolo vizioso che mi ha tolto tutto, la salute, la serenità e la gioia di vivere”.

Rosalinda Cannavò a Le Iene: il forte appello a chi ha un DCA

Uscire dall’incubo dei disturbi alimentari non è affatto facile, ma Rosalinda Cannavò non smette di lanciare messaggi per dare la forza e il coraggio a tutti coloro che ne soffrono di chiudere aiuto. I DCA non sono un capriccio o una scelta di vita, ma una vera e propria malattia che si può curare: “La bellezza non è un numero sulla bilancia, non è resistere alla fame. La vita è molto di più questo e meriti di saperlo”. Oggi Rosalinda è felice accanto ad Andrea Zenga ed è diventata madre per la prima volta della piccola Camilla.