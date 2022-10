Rosalinda Cannavò è Madame, Tale e Quale Show 2022/ Sfida al limite, rischia il flop?

Rosalinda Cannavò è Madame, Tale e Quale Show 2022: prova impegnativa

Rosalinda Cannavò dovrà vestire i panni di Madame nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2022. Imitarla non sarà facile, la rapper ha una voce particolare. Nel comporre le sue canzoni trova ispirazione da De Andrè e questo suo sussurrare fa si che le note entrano nel cuore: è il suo modo per esprimere tutto. Fin’ora la concorrente ha imitato La Rappresentante di Lista, Elodie e Dua Lipa.

Claudio Lauretta è Vasco Rossi, Tale e Quale Show 2022/ In cerca di riscossa

In queste esibizioni si è dovuta impegnare sulla voce e nel realizzare la coreografia. Ha dimostrato che cantare e ballare insieme non è un compito facile, ma se l’è cavata egregiamente. Con Michielin si è dovuta concentrare solo sulle note, mentre con Madame la cornice non sarà la spettacolarità del balletto ma l’interpretazione e non sarà un compito semplice.

Rosalinda Cannavò bacchetta Elenoire Ferruzzi/ "Gesti poco carini verso Nikita"

L’imitazione di Francesca Michielin è un successo

Rosalinda Cannavò alla quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 ha portato l’imitazione di Francesca Michielin e ha vinto la puntata. Il brano in questione è stato – Nessun grado di separazione tra noi -. Nonostante gli sforzi della sala trucco, la somiglianza non è stata perfetta ma alquanto lontana dall’originale. Nella clip di presentazione Rosalinda ha dichiarato di essere fiera di se stessa, si è messa in gioco e si è impegnata molto al di là della classifica. Ha iniziato questa avventura con lo spirito alto, poi ha avuto un calo di energie e adesso le ha recuperate tutte in una volta.

Margherita, mamma Nadia Toffa: "Mia figlia mi parla"/ "Attraverso una radio…"

Alla fine dell’esibizione Rosalinda ha dimostrato tutta la sua euforia con un video dove ha ringraziato i follower che l’hanno sostenuta, i suoi compagni di viaggio che le hanno assegnato molti punti aiutandola a salire la classifica e la giuria che finalmente è riuscita a conquistare. La giuria si è congratulata con Rosalinda perché è stata capace con la voce e la gestualità ad avvicinarsi alla Michielin, anche Malgioglio si è complimentato con la concorrente, al contrario della scorsa settimana che l’ha linciata. Alla fine dell’esibizione, Rosalinda Cannavò ha totalizzato 62 punti classificandosi al primo posto e vincendo la puntata.

I social non volevano Rosalinda Cannavò vincitrice di puntata a Tale e Quale Show

Il popolo social non ha condiviso la vittoria di Rosalinda Cannavò a Tale e quale Show 2022 , avrebbe preferito vedere sul podio Claudio Lauretta, Valentina Persia o Andrea Dianetti. Rosalinda non aveva niente della delicatezza vocale della Michielin. La giuria l’ha collocata a metà classifica, poi grazie ai voti dei suoi compagni è arrivata al primo posto e questo secondo i follower avrebbe penalizzato altri artisti che avrebbero meritato la vittoria più di lei. A parte questa esibizione, che non ha convinto molto, la Cannavò piace. Il pubblico le riconosce il talento e più volte l’ha acclamata, ma questa volta l’ha vista vocalmente lontano dalla Michielin.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE DELLA SETTIMANA SCORSA











© RIPRODUZIONE RISERVATA