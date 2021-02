Rosalinda Cannavò eliminata?/ Baci con Andrea Zenga e lacrime per Dayane: “Gelosa!”

Rosalinda Cannavò punita ad un passo dalla finale per la questione Andrea Zenga?

Rosalinda Cannavò è in mezzo ad una bufera e non solo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ma anche fuori dove le cose per lei non stanno andando come previsto. La bella siciliana ha preparato la sua valigia in casa aiutata da Samantha de Grenet e con Dayane Mello pronta addirittura a passarci sopra ma senza disperarsi o piangere per la sua possibile uscita di scena di questa sera. Il cerchio stringe e non è dato sapere se le eliminazioni di questa sera saranno due o, magari, se ci sarà una catena di salvataggi che potrebbero mettere fine alla sua corsa alla finalissima, ma quello che è certo è che proprio il popolo delle Rosmello, o forse ex, è pronto a vendicarsi per la fine del loro sogno d’amore. Molti sono convinti che Rosalinda Cannavò non voglia affrontare il fatto di essere interessata alle donne e, magari, proprio a Dayane Mello ma di aver preso al balzo la dichiarazione di Andrea Zenga lanciandosi in un rapporto che non la sta facendo stare bene.

Dayane Mello punta il dito contro Rosalinda Cannavò, le Rosmello sono spacciate?

Dall’altro lato, però, non finiscono mai le liti con Dayane Mello. Rosalinda Cannavò è ormai al limite, piange e ammette di non farcela più proprio per via delle continue accuse della sua ex amica che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 non fa altro che metterla con le spalle al muro dandole della falsa. In un primo momento si è lamentata del fatto che un’amica avrebbe parlato dei propri sentimenti con la sua migliore amica e non con tutto il resto della casa senza farne parola con lei. In un secondo momento, invece, l’ha accusata di fingersi una santa quando in realtà non lo è visto che passa da una relazione all’altra senza battere ciglio e lo stesso ha fatto con Giuliano Condorelli in questi giorni. Come finirà per le Rosmello?



