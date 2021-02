Rosalinda Cannavò flirt con Andrea Zenga al GF Vip?/ Si “dichiara”: ”Uomo con valori”

Rosalinda Cannavò, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha nominato Andrea Zenga, pur non avendo alcuna motivazione valida. Il giorno successivo l’attrice siciliana ha parlato con Samantha De Grenet dell’affetto che prova per il figlio di Walter Zenga: “Siamo proprio sulla stessa lunghezza d’onda. Lui è molto simile a me: abbiamo la stessa timidezza, la stessa delicatezza”. Rosalinda ha anche confessato di aver scritto un bigliettino ad Andrea, che gli ha fatto trovare sotto al cuscino: “Mi sei piaciuto tanto per come hai affrontato la situazione. Sei un uomo con valori molto rari da trovare oggi. Continua così, lo dimostri ogni giorno”, sono le parole che ha dedicato al coinquilino. Ha aggiunto che spesso non riesce a sostenere lo sguardo di Andrea, per una sorta di imbarazzo. Samantha le ha raccontato di aver sorpreso Andrea Zenga nel momento in cui ha trovato il suo biglietto, dicendole che lo ha mostrato ad Andrea Zelletta. Proprio qualche giorno fa la showgirl aveva detto che secondo lei potrebbe nascere un flirt tra Rosalinda e Zenga.

Rosalinda Cannavò e il biglietto per Andrea Zenga

Andrea Zenga è rimasto molto stupito da biglietto ricevuto da Rosalinda Cannavò e, parlando con Andrea Zelletta, ha ammesso di non essere riuscito a ringraziarla. “C’è un rapporto bellissimo fra me e Rosalinda ma un biglietto così non me lo ha mai scritto”, ha detto l’ex tronista. Zenga, con evidente imbarazzo, ha risposto: “Infatti, è stato molto carino… ma sono in difficoltà, non mi permetterei mai…”, temendo che il gesto dell’attrice possa essere frainteso. Il bigliettino ha tenuto banco per molte ore dentro la casa del Grande Fratello Vip, sopratutto dopo che Tommaso Zorzi ha trovato la butta copia del messaggio: “Parlavano di un possibile gossip”, ha confessato Zelletta a Rosalinda Cananvò. L’attrice non ha nascosto il suo dispiacere: “Non c’era scritto nulla di male, sono timida e ho preferito scrivere… ma ci rimango male se hanno insinuato altro”. Rosalinda ha criticato il tentativo dei coinquilini di mettere malizia in un gesto carino, considerando anche la sua delicata situazione con il fidanzato Giuliano Condorelli.



