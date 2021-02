Rosalinda Cannavò/ Flirt con Andrea Zenga, Giuliano Condorelli preso di mira da…

Alda D’Eusanio boccia il rapporto di Rosalinda Cannavò e Giuliano

Adua del Vesco continua a tenere alta l’asticella dell’attenzione nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e non solo per via della sua vita privata fuori dalla casa ma anche per quello che sta succedendo dentro. Nei giorni scorsi la siciliana è stata messa a dura prova per via di quello che è il suo rapporto con Giuliano Condorelli. La giovane ha parlato molto del loro rapporto dicendo che è spesso impari e che l’ha portata quasi ad annullarsi per una persona che non la tratta come la sua donna finendo poi col parlare di convivenza. Quando davanti alla sua ‘proposta’ è calato il silenzio, Rosalinda ha iniziato a tirarsi un po’ indietro, delusa, e anche quando Giuliano si è presentato nel programma con le chiavi della loro casa, lei ha deciso di prendere tempo sostenuta dai suoi compagni di casa. In particolare, proprio in questi giorni, Alda d’Eusanio ha provato a fare un’analisi del loro rapporto spingendo l’attrice a cercare qualcosa di più e non certo di accontentarsi di un uomo che forse nemmeno la vuole e la merita e che, a suo dire, potrebbe averla tradita in quel periodo di lontananza in cui non si è fatto vedere e sentire. Rosalinda ha provato a giustificarlo ancora dicendo che lui ha giurato di non averla tradita e a lei è bastato, ma cosa succederà adesso?

Rosalinda Cannavò, sintonia speciale con Andrea Zenga

In questi giorni Rosalinda Cannavò ha avuto il suo bel da fare con Dayane Mello, che ha scoperto in confessionale della morte del fratello Lucas a soli 26 anni, ma se non ci fosse stato questo grosso pensiero cosa sarebbe successo? Molti in casa e fuori sono convinti che tra lei e Andrea Zenga ci sia del tenero anche se le cose sono un po’ complicate. L’attrice ha voluto scrivere una lettera al neo vippone per complimentarsi con lui per come ha reagito alla presenza del padre e per come sta gestendo la situazione ma la cosa è diventata di dominio pubblico e tutto perché Tommaso Zorzi ha trovato la brutta copia rilanciando poi il gossip nella casa. Rosalinda non l’ha presa molto bene ma sembra che per lei e Zenga potrebbe esserci ancora del tempo prima dell’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020.



