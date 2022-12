Rosalinda Cannavò: “Gabriel Garko? Ecco com’è iniziata la finta relazione”/ “Io ero fidanzata, ho sofferto…”

Rosalinda Cannavò e Gabriel Garko: “Ecco come abbiamo deciso di fingere una relazione”

Rosalinda Cannavò, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, racconta com’è iniziata la finta relazione d’amore con Gabriel Garko e le motivazioni che l’hanno portata ad accettare di partecipare a questa recita. “Mi proposero questa cosa, io già facevo delle fiction insieme a Garko, – ha spiegato – mi dissero che questo mi avrebbe aiutato ad emergere e accettai, inconsapevole che questa relazione mi avrebbe fatto soffrire perché non potevo avere relazioni personali.”

Rosalinda racconta infatti che lei era già impegnata quando ha iniziato a fingere di essere fidanzata con Gabriel: “Io avevo un fidanzato vero ma ci dovevamo vedere di nascosto… Per lui è stata una storia abbastanza travagliata, non era facile vedermi sui giornali con un altro, ci sono stati alti e bassi. Se lo rifarei? Sì, tutto accade perché c’è un motivo. Per me tutto può essere una lezione, anche il periodo più buio, una battaglia che per fortuna ho vinto.”

Rosalinda Cannavò: “Non sapevo allora che Gabriel fosse gay”

Serena Bortone tocca dunque un altro tasto delicato, chiedendo a Rosalinda Cannavò se sapesse dell’omosessualità di Gabriel Garko. Lei nega: “Che lui fosse omosessuale? Non lo sapevo allora e nemmeno gliel’ho mai chiesto, era una cosa così tanto privata…” conclude l’attrice.

