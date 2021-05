Rosalinda Cannavò “Gabriel Garko? Ogni volta piango”/ “Su Dayane Mello e Balotelli..”

Non è passato inosservato il bel gesto di Rosalinda Cannavò per Gabriel Garko dopo la morte del padre dell’attore. Ma nella diretta Instagram con Gabriele Parpiglia per “Chi” l’attrice, che ha avuto modo di parlare anche di Dayane Mello, ha svelato un retroscena: «La prima cosa che ho fatto è contattarlo, mi baso sui rapporti personali privati. Le amicizie vanno costruire privatamente. Mi sono sentita poi di fare quel gesto anche pubblicamente, ma prima ci stava il contatto personale». L’attrice, nota nel mondo dello spettacolo col nome d’arte Adua Del Vesco, è tornata anche al momento dell’incontro con Gabriel Garko nella casa del Grande Fratello Vip, nel quale l’attore ha fatto coming out: «Quando rivedo il video del suo arrivo piango tutte le volte: io e lui siamo sulla stessa lunghezza d’onda, abbiamo cuori simili. Ci siamo ritrovati e il gesto che ha fatto è stato l’inizio di liberazioni interiori, perché la mia vita è cambiata e migliorata. A lui devo tanto».

A proposito del reality, invece, ha aggiunto: «Successo? Fuori c’era una situazione particolare. La prima cosa che mi dicono le persone è che abbiamo tenuto loro compagnia. È stato un bel cast, gestito bene da Alfonso Signorini».

ROSALINDA CANNAVÒ E L’AMICIZIA CON DAYANE MELLO

Nel corso della diretta social con Gabriele Parpiglia, però, Rosalinda Cannavò ha parlato anche di suo padre e del ritorno in Sicilia, prima di parlare di Dayane Mello. «Non lo vedevo da agosto dell’anno scorso, quindi sono tornata dalla mia famiglia per qualche giorno. E non vedo l’ora di ritornare giù. Sicuramente la Sicilia mi ha accolta in maniera incredibile, con tanto affetto. Mio padre pure, è sempre emozionante tornare a casa, dormire nel letto di quando era bambina». Nessun momento di sconforto, ma tanto affetto. «Poi magari di persona è più facile, difficilmente uno ti dice in faccia qualcosa di negativo», ha scherzato Adua Del Vesco. Infine, una punta di gossip, ma sull’amica Dayane Mello, avvistata con Mario Balotelli: «Se lei è felice, lo sono per lei. Per me la priorità è vedere felice un’amica, quindi bene». A proposito del loro rapporto dopo il reality: «Ci sentiamo, ci scambiamo anche le foto dei regali che ci arrivano. Ci sono arrivati album con nostre foto. Ci facciamo videochiamate. Non abbiamo avuto modo di vederci perché è un po’ fuori Milano, ma ci sarà modo di vedersi».

