Rosalinda Cannavò ha il Covid: come sta?/ “Mai avuto un mal di testa così forte. Stanchezza infinita”

Rosalinda Cannavò positiva al Covid: “Ecco come mi sento”

Rosalinda Cannavò ha annunciato di avere il Covid, brutte notizie per l’attrice che si ritrova a dover affrontare il virus tutta sola. L’ex gieffina lo annuncia sui social con una storia su Instagram in cui svela di essere risultata positiva al tampone dopo tre anni di pandemia.

Rosalinda Cannavò dichiara: “Purtroppo non ho una bella notizia, per me non lo è stata, perché ho il Covid. Dopo tre anni di pandemia, non l’avevo mai preso e l’ho preso proprio in una settimana importante di lavoro. Adesso sto un po’ così così, credo stia salendo la febbre ma nulla di grave, sto bene. Mi riposerò qui a casetta a Roma, cercherò di prendermi cura di me stessa e passerà”. L’ex gieffina aggiunge: “Ecco qua, questo è il mio buongiorno, vitamine, medicine. Stanotte mal di testa assurdo, il Brufen mi ha salvato anche se ancora ce l’ho. Cavoli, il Covid fa venire un mal di testa mai avuto in vita mia, dai passerà”.

Rosalinda Cannavò con il covid: “Oggi va peggio”

Dopo aver annunciato di avere il Covid, Rosalinda Cannavò ha svelato di non sentirsi affatto bene. L’ex gieffina elenca i sintomi del virus tra cui: stanchezza, freddo, mal di stomaco, mal di testa.

Rosalinda Cannavò dichiara: “Oggi va un po’ peggio rispetto a ieri. In molti mi dicono che in due giorni questi sintomi dovrebbero sparire. Speriamo“. Dunque, sembra che la bella attrice abbia preso il virus in modo piuttosto violento e che nelle ultime ore non stia molto bene. In ogni caso, sta trascorrendo il tempo tra letture e riposo per poter essere ancora più carica, una volta tornata negativa.

