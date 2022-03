Rosalinda Cannavò: “Ho deciso di congelare gli ovuli”/ “Andrea accetta questa scelta”

Rosalinda Cannavò è stata tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso ha aperto in studio un discorso molto delicato: la scelta di alcune donne di congelare i propri ovuli. Tra queste c’è anche la stessa Rosalinda, che aveva annunciato la decisione alcuni mesi fa attraverso i suoi social. Oggi la Cannavò ha spiegato meglio la sua decisione che è collegata anche ai problemi di salute avuti in passato.

“Come magari chi mi segue sa che io ho sofferto per tantissimi anni di anoressia e di conseguenza di amenorrea che è l’assenza del ciclo.” ha esordito l’ex gieffina. “Durante quegli anni ho avuto una paura incredibile visto che la maternità è uno dei miei sogni più grandi di non poter avere i figli. – ha spiegato, aggiungendo che – In quel periodo ho conosciuto un’amica e mi ha raccontato di questa possibilità di congelare gli ovuli. Oggi che ho quasi 30 anni e non c’è ancora in progetto quello di fare un figlio non voglio negarmi questa possibilità”.

Rosalinda Cannavò: “Intraprenderò il social freezing”

Rosalinda Cannavò ha dunque spiegato com’è arrivata a questa decisione: “Ho pensato quest’anno di intraprendere questo percorso, il social freezing. La possibilità di congelare gli ovuli e utilizzarli in seguito quando deciderò di avere un figlio oppure se non dovessi avere bisogno anche di donarli, dare la possibilità a qualche donna”. Andrea Zenga, il suo compagno, ha tranquillamente accettato la sua decisione: “Non vedo il motivo per cui non dovrebbe il mio compagno che mi ama accettare una cosa del genere. – ha aggiunto Rosalinda, per poi concludere dichiarando – Sto preservando la mia fertilità, al momento, come ho detto non abbiamo progettato un figlio e quindi voglio preservarmi”.

