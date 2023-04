Rosalinda Cannavò: “Ho incontrato Dayane Mello”/ Pace dopo la lunga lite? “Ci siamo salutate e…”

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: l’incontro dopo tanto tempo

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono raccontati in un’intervista rilasciata a Casa Chi. Se sul fronte privato non si sono sbilanciati più di tanto (dall’ipotesi matrimonio al sogno di diventare genitori), la coppia è invece intervenuta riguardo un gossip spifferato dal giornalista Valerio Palmieri. L’ex gieffina, infatti, avrebbe avuto modo di rivedere Dayane Mello, sua ex coinquilina al Grande Fratello Vip. Dopo aver interrotto la loro amicizia, le due si sarebbero riviste in occasione del party di compleanno di Giulia Salemi, alla quale entrambe erano invitate.

“Dayane Mello è passata davanti a loro due volte, quindi voglio sapere cosa vi siete detti“, ammette il giornalista rivolgendosi all’affiatata coppia. Rosalinda conferma e svela: “Niente di particolare, ci siamo salutate e ci siamo anche date un abbraccio, tutto qua“. Le due ex amiche, infatti, hanno preferito non rimanere indifferenti l’una di fronte all’altra, ma si sarebbero scambiate un abbraccio, memori del rapporto che avevano instaurato durante il reality.

Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: “Io sono sempre per la pace“

Rosalinda Cannavò conferma che, nonostante le tensioni con Dayane Mello, conserva di lei un bel ricordo: “Io sono sempre per la pace, fin quando non succedono cose gravissime sono sempre per andare avanti. Anche perché io e Dayane abbiamo fatto un bellissimo percorso nella Casa, ci siamo volute tantissimo bene. Alla fine il bene vince sempre, secondo me“.

Andrea Zenga, in particolare, è stata una presenza fondamentale al fianco della Cannavò nel tentativo di riconciliarsi con l’ex coinquilina del Grande Fratello Vip: “Andrea è stato molto carino perché, tutte le volte in cui ero più frenata, lui ha sempre cercato di mettere la pace. Mi ha sempre detto di andare avanti“. Zenga conferma come sia stato importante per le due ragazze salutarsi e non ignorarsi, e la fidanzata conferma: “Anche in virtù del bene che ci siamo volute, giusto così“. C’è stato dunque un contatto tra le ‘Rosmello’, come erano state ironicamente ribattezzate dai fan le due ex Vippone, con una crasi dei loro nomi: questo incontro fortuito, e il successivo abbraccio, sono il preludio ad una “nuova” amicizia?

