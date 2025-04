Rosalinda Cannavò non ha mai nascosto di essere molto legata alla sua famiglia, non solamente al compagno Andrea Zenga e alla figlia Camilla, ma anche ai genitori e alla sorella Francesca. L’attrice, nata a Messina nel 1992, è cresciuta in una famiglia molto semplice e umile: proprio con loro ha imparato e appreso i valori che contano davvero nella vita, riuscendo così ad avere basi solide prima di spiccare il volo e ottenere il successo che ha poi avuto nel mondo dello spettacolo, tra cinema, televisione e soprattutto web, dove è molto attiva come influencer. Tornando alla famiglia di Rosalinda Cannavò, cosa sappiamo dei suoi genitori e della sorella Francesca?

Non sono molte le informazioni che abbiamo in merito ai genitori di Rosalinda e alla sorella Francesca. La sua è sempre stata una famiglia molto riservata, quasi definibile “vecchio stampo”. Alcuni valori sono imprescindibili per la mamma e il papà e per la stessa Francesca, di otto anni più grande di lei. Dunque, la sua non è una famiglia che ama apparire e per questo non abbiamo tante informazioni su di loro e su ciò che fanno nella vita.

Rosalinda Cannavò, l’addetto e sostegno dei genitori e della sorella Francesca: “Non sentirti sbagliata”

Durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello, Rosalinda Cannavò ha incontrato la sorella Francesca. Le due hanno avuto modo di abbracciarsi e di dirsi quanto si volessero bene davanti a tutta Italia: si tratta di una delle poche apparizioni pubbliche di Francesca, di otto anni più grande rispetto all’attrice. Proprio nel corso di quell’abbraccio pubblico, Francesca aveva dedicato alla sorellina più piccola delle dolcissime parole. “Sono qui per dirti che non devi sentirti sbagliata, qualsiasi decisione prenderai noi ti supporteremo, sempre!” spiegava Francesca. Questo dimostra che il loro sia un rapporto saldo e molto stretto nonostante la distanza che intercorre tra loro due. Rosalinda, infatti, da tanti anni ormai ha lasciato la Sicilia per lanciarsi nella carriera da attrice.