Rosalinda Cannavò incinta, a Verissimo con Andrea Zenga: “Scelto il nome del figlio”/ “Prossimo passo nozze”

Verissimo, Rosalinda Cannavò incinta di Andrea Zenga: “Ecco come ho scoperto la gravidanza”

I primi ospiti della puntata di oggi di Verissimo sono Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga. La coppia nata all’interno di una passata edizione del Grande Fratello Vip presto coronerà il sogno di avere un figlio. Rosalinda Cannavò è incinta di 4 mesi, non si sa ancora il sesso del nascituro ma i due diventeranno genitori a settembre. Entusiasti e felici si sono definiti emozionati per l’attesa del frutto del loro amore.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin Rosalinda Cannavò ha rivelato come ha scoperto di essere incinta: “L’ho tenuto un po’ all’oscuro ma non sono brava. Durante le vacanze natalizie nelle Marche l’ho scoperto facendo il test con una nostra amica ed è diventato subito positivo e non ci volevo credere poi dopo un paio di giorni gli ho fatto trovare una scatolina con il test di gravidanza” Andrea Zenga ha aggiunto: “Lo supponevo, ci speravo ma non volevo dirlo perché temevo di essere deluso. Sono felicissimo è una gioia indescrivibile.”

Durante l’intervista a Verissimo Rosalinda Cannavò ha rivelato come sta procedendo la sua gravidanza: “A parte qualche nausea da tenere in conto si la sto portando bene. I primi mesi sono stati un po’ delicati ma adesso sono più serena.” Spazio ha avuto poi la curiosità sul possibile nome del nascituro. Andrea Zenga ha rivelato: “Abbiamo una rosa di nomi, se maschio siamo tendenti al Teo.” E l’attrice ha spiegato: “Ha un significato importante per me era il nome di Teodosio Losito ed anche un modo per ricordare e omaggiare lui mi piacerebbe chiamarlo cosi. Poi se è femmina Dafne e Camilla.”

Dopo la reazione delle nonne Giuseppina e Roberta entrambe al settimo cielo, Silvia Toffanin ha chiesto ad Andrea Zenga come ha reagito papà Walter: “È già nonno bis e soffre un po’ l’età, diciamola questa cosa, però è super felice ed è contento di vederci insieme.” In pochi avrebbero scommesso sul loro amore nato in maniera atipica sotto le telecamere del Grande Fratello Vip e invece Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga contro tutti i pronostici non solo sono sempre più innamorati ma anche pronti ad una nuova vita dopo tanti momenti bui: “Io ho avuto un po’ di difficoltà e quindi mi sono sempre chiesta chissà se succederà anche a me e invece è successo un miracolo.” Ed entrambi sono già proiettati nel matrimonio: “È un suo grandissimo sogno (di Rosalinda, ndr) sicuramente sarà il prossimo passo.”











