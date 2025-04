Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aspettano il secondo figlio? La coppia di ex gieffini sembra pronta per un nuovo grande annuncio dopo la nascita della primogenita Camilla. A distanza di qualche mese, gli Zengavò sembrano ancora in dolce attesa. Agli occhi sempre attenti dei social non è sfuggita infatti una curiosità: l’ex gieffina Rosalinda Cannavò è intervenuta sul proprio account Instagram, dove ha mostrato ai suoi follower una colomba, tradizionale dolce Pasquale che però nascondeva uno speciale bigliettino ricevuto.

Rosalinda Cannavò, chi è: "Nata per fare la mamma"/ "In passato ho sofferto di anoressia"

A prima vista poteva sembrare un messaggio come tanti, ma una frase in particolare non è sfuggita ai fan più attenti. Sul biglietto, infatti, si leggeva: “Buona Pasqua a tutti voi e auguri per il piccolo che arriverà”. Facile dunque ipotizzare che Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga stiano aspettando il loro secondo figlio visto lo speciale messaggio arrivato. In attesa dell’annuncio ufficiale, la notizia su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ha iniziato a infiammare i social e i fan, che non si sono risparmiati gli auguri: “Tanta felicità ragazzi” si legge tra i messaggi indirizzati alla coppia di ex concorrenti del Grande Fratello.

Rosalinda Cannavò, i genitori e la sorella Francesca/ Un rapporto saldo: "Ti supporteremo sempre"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la confessione: “Sarebbe bella una famiglia numerosa”

Qualche tempo fa, dopo la nascita della primogenita Camilla, Rosalinda Cannavò aveva fatto tappa nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, soffermandosi sulla sua esperienza da madre. E vivere fianco a fianco con la piccola di casa, le ha fatto comprendere che probabilmente è nata per essere madre:

“Con Camilla ho capito che forse sono nata per fare la mamma. Vorrei una famiglia numerosa” le parole dell’attrice siciliana in una vecchia intervista concessa su Canale Cinque. Un desiderio di allargare la famiglia che adesso potrebbe già essersi esaudito. E l’attesa è grande per l’annuncio di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, pronti a diventare genitori per la seconda volta dopo il primo lieto evento dello scorso settembre.

Rosalinda Cannavò e la lotta contro l'anoressia: "Mangiavo e mi sentivo in colpa"/ Il forte appello a Le Iene