Rosalinda Cannavò e i rumors sulla gravidanza

Rosalinda Cannavò è diventata mamma per la prima volta lo scorso settembre con la nascita della piccola Camilla, frutto del suo amore con Andrea Zenga, incontrato nella casa del Grande Fratello Vip. Una storia nata durante le ultime settimane di permanenza nella casa più spiata d’Italia e sbocciata nella vita vera. La coppia, infatti, è andata subito a convivere per poi coronare il sogno di formare una famiglia con la nascita di Camilla che, oggi, ha solo 7 mesi.

Mariana Prestes gela i fan di Helena e Javier Martinez/ Ecco tutta la verità sulla convivenza

Nonostante tutto, però, negli scorsi giorni, sono diventati insistenti i rumors su una presunta, seconda gravidanza di Rosalinda. A pubblicare il messaggio scatenando il gossip è stata inavvertitamente lei che è così corsa ai ripari.

Rosalinda Cannavò smentisce la seconda gravidanza

Nel ringraziare un brand che le aveva inviato una colomba pasquale, Rosalinda Cannavò, tra le storie del proprio profilo Instagram, aveva condiviso anche il biglietto che accompagnava il regalo sul quale si leggeva: “Carissima Rosalinda, siamo super felici di inviare a te, ad Andrea e alla piccola Camilla una coccola per il palato. Buona Pasqua a tutti voi e auguri per il piccolo che arriverà”. Parole che hanno scatenato il gossip su una presunta, seconda gravidanza che la Cannavò, intervenendo personalmente, ha smentito.

Shaila Gatta lancia una frecciatina ad Helena e Jessica?/ "Io non sono potuta uscire e riscrivere i piani"

In un video, Andrea Zenga, rivolgendosi alla compagna, chiede: “Devi dirmi qualcosa?”. “Mi sembra doveroso. Per il momento non c’è nessun piccolo che sta arrivando, non mi sono accorta della frase finale e ho pubblicato così il messaggio. Tramite i vostri messaggi mi sono resa conto” – spiega Rosalinda. “Si sono sbagliati, non sono in dolce attesa. Almeno per il momento”, conclude l’attrice che, per il momento, non è in procinto di allargare ancora la famiglia.