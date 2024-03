Rosalinda Cannavò incinta di Andrea Zenga/ L’originale annuncio della gravidanza degli ex Grande Fratello Vip

Rosalinda Cannavò è incinta di Andrea Zenga: il video dell’originale annuncio della gravidanza

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga diventeranno presto genitori. La coppia nata nella quinta edizione del Grande Fratello Vip per annunciare la dolce attesa ha voluto pubblicare un originale e divertente video. Nel video in questione, visibile alla fine dell’articolo, Rosalinda ed Andrea sono seduti su una banchina, la prima è intenta a mangiare dei cornetti mentre il secondo aprendo un giornale rivela la gravidanza di Rosalinda Cannavo’ con la scritta: “Baby Zengavò coming soon” Ed anche la data presunta del parto: settembre 2024. I due poi si lasciano andare a baci e tenerezze mostrando dei cappellini con la scritta Mom e Dad e l’ecografia del piccolino o piccolina.

Rosalinda Cannavò è incinta di Andrea Zenga. La coppia ha annunciato la bellissima notizia con video accompagnato da parole piene di gioia e trepidante attesa per la nascita del loro primo figlio, non si ancora se maschio o femmina: “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita 🤍👶🏻 È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande 😄 Ci siamo conosciuti e amati sotto i vostri occhi e oggi ancor di più siamo felici di condividere con voi la nostra gioia più grande, diventeremo mamma e papà 🥹 Picciriddu/a noi e Chinu non vediamo l’ora di conoscerti❤️”

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: dal Grande Fratello Vip al diventare presto genitori

Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip circa tre anni fa. L’attrice siciliana all’epoca era fidanzata con un altro ragazzo e decise di lasciarlo per iniziare una nuova conoscenza con il figlio di Walter Zenga. Finito il reality la loro storia d’amore è proseguita a gonfie vele e spesso i due condividono scatti e video dello loro vita quotidiana.

Nei giorni scorsi, poi, è iniziato a circolare il gossip circa un pancino sospetto di Rosalinda Cannavò ed adesso c’è la conferma ufficiale. Rosalinda e Andrea aspettano un bambino. Le informazioni, però, sono poche. Non si consce ancora il sesso del piccolo mentre la data prevista del parto dovrebbe essere settembre 2024. Insomma, non resta che fare i più sincere auguri ad una coppia che si prepara ad affrontare una delle gioie più grandi della vita.

