La vita di Rosalinda Cannavò e del suo compagno Andrea Zenga si è letteralmente capovolta dopo la nascita della figlia Camilla. Per Rosalinda, in particolare, la nuova vita da genitore sta mettendo a durissima prova il suo carattere, ponendole sfide non semplici da vincere in un momento così delicato e particolare. La piccola, nata lo scorso settembre, è molto attaccata alla madre e per Rosalinda anche fare le cose più semplici è diventata un’impresa titanica. Non più tardi di qualche settimana fa, in merito a questo argomento, aveva affidato ad Instagram il suo sfogo e la sua comprensibile frustrazione. “Ogni volta che cerco di poggiare Camilla nel lettino, percepisce il distacco e comincia a piangere”, aveva detto.

“È un momento davvero difficile perché mi ritrovo a lottare per fare anche solo le cose più semplici, come togliere il pigiama al mattino o pettinarmi i capelli”, le sue parole. Poi le difficoltà legate alla gestione della casa, che con una figlia nata pochi mesi fa è diventata “un campo di battaglia”.

Per fortuna al fianco di Rosalinda c’è il suo grande amore Andrea Zenga, che insieme a lei cerca di fronteggiare le sfide della genitorialità. Un periodo non certo facile per l’ex concorrente gieffina, ma nemmeno per la coppia che ce la sta mettendo tutta per superare questa fase così impegnativa. “E’ una tempesta ma questa situazione mi offre l’opportunità di rivedere le mie priorità. È un momento di crescita, sia per me che per Camilla”, ha detto Rosalinda Cannavò.

Il suo primo anno da mamma è di sicuro un piccolo grande traguardo da festeggiare, insieme all’uomo con cui ha potuto realizzare questo sogno. “Non mi sarei mai aspettata di incontrare una persona come Andrea e di costruire insieme questa famiglia meravigliosa”, aveva raccontato a Verissimo, dove torna oggi sabato 18 gennaio per fare il punto della situazione sulla sua vita privata.