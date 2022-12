Rosalinda Cannavò, la malattia/ “L’anoressia? Oggi sono felice senza di te”

Rosalinda Cannavò e la lotta contro l’anoressia

Rosalinda Cannavò, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 5. L’attrice siciliana durante la sua permanenza all’interno della casa ha rivelato di aver sofferto di anoressia. In diverse occasioni, Rosalinda ha rivelato, come negli anni più proficui della sua carriera, dal 2010 in poi, è arrivata a pesare soli 32 chili: “Mi sono fatta convincere da consigli sbagliati, mi hanno plasmata e prima di capirlo ci sono voluti tanti anni. Forse è stata colpa anche del mio carattere estremamente sensibile. Ero inizialmente formosa, ma mi dicevano che per la televisione dovevo perdere peso”, ha raccontato a Silvia Toffanin in una puntata di Verissimo. E ha aggiunto: “Nell’ultimo periodo ho abusato di medicine per raggiungere a un peso ancora più basso. Sarei potuta morire e la cosa non mi spaventava”.

Rosalinda Cananvò, la relazione con Gabriel Garko/ "Interpretavo un personaggio"

Rosalinda Cannavò, la sua storia in un libro

Dopo essere guarita, grazie anche all’aiuto di una clinica specialistica, Rosalinda Cannavò ha dovuto vivere un altro periodo difficile a causa del binge eating disorder, ovvero il disturbo da alimentazione incontrollata. Qualche mese fa sui social, Rosalinda ha ricordato il periodo della malattia: “Mi ricorderò di te eccome. Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te. Lottate per tornare a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita”. Adesso che ha ritrovato la serenità, l’attrice ha deciso di raccontare la sua esperienza nel libro dal titolo “Il riflesso di me”, con l’obiettivo di aiutare chi come lei soffre di disturbi alimentari.

