Rosalinda Cannavò, metamorfosi al GF Vip/ Dai finti fidanzamenti ad Andrea Zenga

L’8 settembre 2020 Adua Del Vasco è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. In cinque mesi, oltre centocinquanta giorni di “reclusione”, l’attrice siciliana è stata protagonista di una vera e propria trasformazione, a partire dalla decisione di tornare a usare il suo nome di battesimo: Rosalinda Cannavò. L’attrice è entrata dentro la casa con un pesante bagaglio: dai disturbi alimentari, agli scheletri nell’armadio della sua carriera, fino ai finti fidanzamenti con Gabriel Garko e Massimiliano Morra per esigenza lavorative. Nei primi giorni dentro la casa Adua del Vesco piangeva per il male che Morra, ex concorrente del GF Vip, le aveva fatto durante la loro relazione. Poi è andato in onda il confronto con Gabriel Garko, con tanto di coming out dell’attore.

Rosalinda Cannavò: come è cambiata dentro la casa del Grande Fratello Vip

Nella casa Rosalinda Cannavò ha spesso parlato del suo fidanzato Giuliano Condorelli, che le è stato vicino nei periodi più difficili della sua vita. Ma pubblico e inquilini sono stati testimoni del suo avvicinamento a Dayane Mello, tra baci saffici e confidenze intime. L’ultima “fase” della metamorfosi di Adua Del Vasco in Rosalinda Cannavò, vede protagonista Andrea Zenga. I due ragazzi si sono dichiarati reciprocamente nelle scorse ore e dopo la diretta di lunedì sera hanno trascorso la notte insieme tra baci e carezze. Rosalinda sembra aver deciso di lasciare Giuliano Condorelli, senza un confronto diretto: il fidanzato, intanto, ha deciso di diffidare la (ex?) fidanzata e il programma. Il percorso di Rosalinda Cannavò è stato intenso e ricco di colpi di scena, tanto da appassionare una buona fetta di pubblico. Altri, invece, credono che l’attrice abbia recitato per tutto il tempo portando in scena la sua interpretazione migliore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA