Rosalinda Cannavò “Molti attacchi sul mio fisico”/ “Mi condizionano nella vita vera”

Rosalinda Cannavò, nota anche col nome d’arte di Adua Del Vesco, è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa ha raccontato molti aspetti inediti della sua vita, anche malesseri vissuti negli anni, uno su tutti quello col suo fisico. Rosalinda in passato ha sofferto di anoressia ma, ancora oggi, riceve critiche insensate sul suo aspetto fisico, Un argomento, questo, di cui ha deciso di parlare nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Con un paio di scatti in costume da bagno, l’ex gieffina riflette su come molti attacchi ricevuti sul suo fisico l’hanno condizionata e spesso intimidita nel mostrarsi così. “Ammetto che ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico. Ammetto anche che questi mi condizionano non solo nel pubblicare foto in costume, ma cosa ancora più grave è che non si tratta solo del decidere di postare una foto in bikini per essere cool ma di condizionamenti nella vita vera, tanto da crearmi spesso imbarazzo a stare in costume davanti alla gente.” ha esordito l’attrice.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò prosegue: “E lo dico con totale sincerità nonostante più volte io stessa ho affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livello estetico mi scivola addosso oggi. – precisa invece che – Apparentemente è così, bisogna imporsi questo, ma per molte di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è poi una boccata di autostima.” Proprio di fronte a questi continui ed insensati attacchi, Rosalinda lancia un bellissimo messaggio a tutte le donne: “In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere L’insensata paura di non “essere come gli altri vogliono che io sia” e mi mostro in bikini che vi piaccia o meno.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

