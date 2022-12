Rosalinda Cannavò, Natale e Quale Show/ “Il canto è sempre stata una passione”, ma non mancano le polemiche

Rosalinda Cannavò settima a Tale e Quale Show

Rosalinda Cannavò è stata tra le partecipanti alla dodicesima edizione di “Tale e Quale Show 2022”. Nel corso del reality si è posizionata al settimo posto, conquistando anche la “qualifica” allo spin-off del programma, “Il Torneo”, nel quale hanno partecipato sei concorrenti del 2022 e sei del 2021. Proprio l’ex Grande Fratello Vip prende parte adesso anche all’edizione natalizia “Natale e Quale Show”, speciale dedicato a Telethon.

Nel corso del programma, Rosalinda ha interpretato grandi artiste come Anna Oxa, Francesca Michielin, Madame e Katy Perry, dando sempre il massimo ma non riuscendo sempre a convincere i giudici, come Cristiano Malgioglio, che più volte ha criticato le sue prestazioni canore, come nel caso dell’imitazione di Anna Oxa, definendola “Stonatissima”. Anche gli altri componenti della giuria, Panariello e Goggi, avevano in quel caso salvato solo il trucco.

Rosalinda Cannavò, le critiche all’aspetto vocale

Le critiche a Rosalinda Cannavò per quanto riguarda l’aspetto vocale delle sue prestazioni l’hanno accompagnata nel percorso a Tale e Quale Show. Alcune esibizioni hanno convinto di più, come quella di Francesca Michielin, che poi ha riportato anche al Torneo, ma alcune sono state bocciate nettamente come quella di Anna Oxa.

L’attrice, prima di iniziare il suo percorso all’interno del programma, aveva spiegato: “Il canto è sempre stata una mia passione che non ho mai coltivato in realtà, ma soltanto come mera passione in casa. Non l’ho mai approfondita, ma solo dentro casa mia. Questa sarà la prima volta che canto in pubblico, speriamo bene“. La concorrente di Tale e Quale Show, fin dall’inizio, aveva ben chiare quelle che sarebbero state le sue difficoltà: “Secondo me dal punto di vista della voce, proprio perché non sono una cantante professionista. A livello attoriale magari avendo un bagaglio alle spalle e degli studi sarà più facile, la voce sarà più difficile bisogna impegnarsi“.

Rosalinda Cannavò e l’amore con Andrea Zenga

Già nota alle cronache per la sua storia “finta” con Gabriel Garko, andata avanti due anni, Rosalinda Cannavò ha ottenuto una popolarità importante nel corso del Grande Fratello Vip. Nel 2021, proprio all’interno della Casa, ha cominciato una relazione con Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere Walter. “All’inizio non è stato semplice, è giusto ricevere critiche ma noi eravamo sereni perchè sappiamo quello che proviamo l’uno per l’altra. Ci siamo sempre vissuti come una coppia normale” ha raccontato lo stesso Andrea, che aveva già partecipato ad un programma televisivo, Temptation Island.

Anche nel corso di Tale e Quale Show, Andrea Zenga è rimasta al fianco di Rosalinda Cannavò dall’inizio alla fine. Lei stessa aveva raccontato: “Lui è il mio primo sostenitore. Mi dà forza e io faccio lo stesso. Adesso che gareggio a Tale e Quale Show, tutti i venerdì viene in studio a vedermi e ad applaudirmi”. L’attrice non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità ma ha specificato che arriverà “quando sentiremo dentro di noi che è il momento giusto”













