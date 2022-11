Rosalinda Cannavò non ha sex appeal?/ “Mi sono rotta di certe affermazioni”

Rosalinda Cannavò non ha sex appeal?

Nelle scorse ore una fan di Rosalinda Cannavò ha commentato su Twitter le frasi di Samantha De Grenet sull’attrice siciliana: “Rosalinda Cannavò non ha sex appeal”. Ecco il tweet: “Samantha De Grenet disse che non ha sex appeal… Perché entrò in quell’edizione ? E perché non l’abbiamo cacciata la prima settimana?”, parole accompagnate da una serie di scatti di Rosalinda in tutto il suo splendore. Inaspettatamente l’attuale concorrente di Tale e Quale Show ed ex gieffina ha replicato al tweet: “Credo che ognuno abbia il suo tipo di SEX APPEAL . Se per molti per averlo significa essere volgari allora sì non lo ho… parlo in generale e non riferito nello specifico a Samantha. Rispetto il mio essere in primis . E mi sono anche un po’ rotta le ball* di affermazioni simili”.

Rosalinda Cannavò bacchetta Elenoire Ferruzzi/ "Gesti poco carini verso Nikita"

I fan difendono Rosalinda Cannavò

Tantissimi i messaggi dei fan, che apprezzano le parole di Rosalinda Cannavò: “Riprendo il tuo concetto e dico che tutte noi donne abbiamo la nostra sensualità, dobbiamo credere più in noi stesse”, “Rosy, l’invidia è una brutta bestia tu sei il massimo della femminilità” e “Bravissima Rosalinda.. le donne non sono solo corpi da guardare.. da ammirare o da criticare.. le DONNE sono molto di più.. sono anima.. cuore e cervello”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter. L’attrice ha da poco pubblicato il suo libro “Il riflesso di me. Come ho imparato ad amarmi, dopo l’anoressia” in cui racconta la storia di come Adua Del Vesco (il suo nome d’arte) ha deciso di riappropriarsi di se stessa e sconfiggere l’anoressia, tornando a essere Rosalinda.

Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ Convivenza litigiosa ma...

Credo che ognuno abbia il suo tipo di SEX APPEAL . Se per molti per averlo significa essere volgari allora si non lo ho … parlo in generale e non riferito nello specifico a Samantha . Rispetto il mio essere in primis . E mi sono anche un po’ rotta le balls di affermazioni simili — Rosalinda Cannavó (@14Cannavo) November 3, 2022

LEGGI ANCHE:

ROSALINDA CANNAVÒ È DUA LIPA, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgioglio: "Non eri nemmeno mezza Lipa!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA