Rosalinda Cannavò “Non risparmierò nessuno…”/ Ecco cosa sta accadendo

Rosalinda Cannavò sta scrivendo un libro: “Rivelazioni scoppiettanti…”

Rosalinda Cannavo sarebbe pronta a pubblicare la sua autobiografia. L’attrice è stata concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip e aveva movimentato le dinamiche del reality con rivelazioni scoppiettanti. Sul Settimanale Chi è stata pubblicata una indiscrezione interessante. Rosalinda Cannavò starebbe scrivendo un libro in cui non risparmierà nessuno. Si legge infatti: “L’attrice ed ex gieffina Rosalinda Cannavò sta scrivendo in queste settimane il suo primo libro. Si tratta di un’autobiografia: Rosalinda ripercorrerà tutte le fasi della sua vita, dall’incontro con Gabriel Garko in poi. Senza risparmiare niente e nessuno”.

Rosalinda Cannavò racconterà tutte le sue fasi della sua vita e della sua carriera e sicuramente toccherà il tasto della vita privata. Rosalinda Cannavò è felice con Andrea Zenga che ha conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello Vip. L’attrice aveva vissuto una finta storia d’amore con Gabriel Garko ma poi la verità era venuta a galla. Rosalinda sta scrivendo in queste settimane il suo libro e in molti si sono chiesti cosa potrebbe raccontare. Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, la giovane aveva alzato numerosi altarini anche in merito all’esperienza vissuta sul set di importanti fiction di Canale 5. E’ arrivato il momento di svelare altri segreti?

Rosalinda Cannavò ha raccontato sui social come è riuscita a sconfiggere l’anoressia. L’attrice aveva parlato di questa dolorosa esperienza di vita già durante il Grande Fratello Vip e aveva tirato fuori dal cassetto alcuni ricordi. Rosalinda Cannavò è tornata a parlare di quel momento buio della sua vita lo ha fatto pubblicando una serie di scatti nelle storie Instagram. Rosalinda ha voluto dare un monito alle persone che stanno affrontando lo stesso percorso: “Vi ho messo un reel che mi è costato un po’ farlo, in realtà mi sta costando un po’ tirare fuori delle cose che riguardano i periodi più difficili della mia vita, però spero che tutto questo possa in piccola parte, perché quello che dico sempre è che sono una goccia in mezzo al mare possa servire a qualcuno e quello che mi sento di dire è: chiedete aiuto, se capite di avere un problema e se non lo capite perché spesso accade questo fidatevi delle persone a voi vicine, delle persone che vi vogliono bene, che vi amano e che vi vogliono solo aiutare, affidatevi a degli esperti che possono aiutarvi”.

L’attrice parlando della sua esperienza ha rivelato di aver toccato il fondo e di aver capito solo troppo tardi quanto questa problematica fosse diventata insidiosa: “Io diciamo che l’ho capito tardi, perché sono arrivata a pesare 32 chili e ho rischiato veramente tantissimo e ad oggi se ci penso non so come io sia arrivata fino a quel punto, purtroppo è la malattia che ti porta a fare delle cose che non immagineresti mai, però anche se una sola persona che mi sta ascoltando in questo momento si immedesima e capisce di avere un problema, un disturbo alimentare che sia anoressia, bulimia, qualsiasi tipo di disturbo alimentare chiedete aiuto. Ve lo dico con tutto il cuore, perché la vita senza disturbo alimentare è molto molto più bella non c’è paragone, fidatevi, da chi è passata da quello a questo”.











