Rosalinda Cannavò “Nozze con Andrea Zenga? No”/ “Garko? Non so che fine ha fatto”

Rosalinda Cannavò è la protagonista di una lunga intervista al settimanale Chi. L’attrice, tra le concorrenti più discusse della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ha ammesso che degli ex concorrenti “Sento quasi tutti, tranne Sonia Lorenzini. E non mi manca per niente.” Dopo la stoccata, Rosalinda svela di avere ancora ottimi rapporti con Dayane Mello: “Le Rosmello? Si sono evolute. E, con noi, la nostra fanbase. C’e chi ha pensato, creduto, forse voluto che tra me e Dayane ci fosse una relazione. Invece c’è stata una bella amicizia che dura ancora oggi nonostante lei sia lontana, in Brasile.” ha spiegato, raccontando di averla sentita proprio poco prima che iniziasse la sua avventura a La Fazenda, reality brasiliano. Se buoni sono i rapporti con gli ex gieffini, non può dire altrettanto di Gabriel Garko, visto l’ultima volta proprio nella Casa.

Rosalinda Cannavò, niente matrimonio in vista con Andrea Zenga

“Sinceramente non so che fine abbia fatto, – ha ammesso Rosalinda Cannavò nel corso dell’intervista, parlando di Gabriel Garko – mi dispiace molto, magari lo inviteremo a Casa Chi. lo non ho nessun problema con lui, anzi: gli voglio e gli vorrò sempre un gran bene.” Passando invece al fidanzato Andrea Zenga, Rosalinda ha ammesso che, al momento, le nozze e la maternità non sono tra i progetti imminenti: “Ora voglio dedicarmi alle mie passioni: – ha invece rivelato – la recitazione e il canto davanti a tutte. Sto coltivando mille sogni nella mia testa e aspetto il provino giusto. Merito del GfVip. Spero che i nuovi concorrenti sappiano valorizzare questa occasione. Ma devono essere persone vere, altrimenti, a casa!”

