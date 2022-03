Rosalinda Cannavò, perché non c’era al compleanno di Dayane Mello/ “Dopo la diffida…”

GF Vip 5, Rosalinda Cannavò e la fine dell’amicizia con Dayane Mello

Mentre si fa sempre più vicina la finale del Grande fratello vip in corso, tornano a far parlare di sé le ex Gf vip 5 Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che destano clamore dal momento che appaiono da tempo lontane, dopo aver appassionato i telespettatori con la loro amicizia speciale instaurata nella Casa, un legame forte che però si è spezzato. A rompere il silenzio in merito alla rottura delle Rosmello, ci pensa Rosalinda nel nuovo intervento a Casa Chi, che la vede coprire il ruolo di timoniera al fianco di Gabriele Parpiglia. In replica ai detrattori che sui social le contestano di non aver preso parte al party di compleanno di Dayane, quindi l’attrice de Il peccato e la vergogna svela così la triste verità: “Oltre il danno, la beffa. Gli haters hanno criticato il mio non fare gli auguri a Dayane, ma ho ricevuto una diffida a casa mia, dai miei genitori in Sicilia, e rispondo così alle persone critiche”.

Il riferimento è alla diffida anche contro Gabriele Parpiglia, per le accuse di violenza e aggressione esposte pubblicamente a difesa della brasiliana e contro Nego De Borel, in riferimento ad una serie di presunti rapporti non consenzienti con Dayane, al reality La Fazenda. Nel diretta di Casa Chi, inoltre, sono trapelati alcuni nomi degli invitati al party di compleanno di Dayane, tra cui quelli dei Prelemi, ex coinquilini della Mello al Gf vip 5, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che a differenza di Rosalinda hanno quindi potuto celebrare la festeggiata.

La vita dopo il Grande fratello vip 5 può dirsi radicalmente stravolta per Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. Quest’ultima è al centro del gossip per la nuova liaison amorosa con l’imprenditore e modello Alberto Franceschi: i due – come comunicato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi – sono stati avvistati mentre si lasciavano andare ad un bacio appassionato. Per l’attrice, invece, si concretizza un nuovo sogno nel cassetto: Rosalinda segna il suo debutto in musica con il singolo Sempre avanti, che raggiunge per il mercato made in Brasile il secondo posto in classifica. “Bisogna fregarsene degli altri, guardare sempre avanti”, canta nel refrain dell’inedito l’attrice, per poi annunciare ai fan: ” Sto iniziando adesso a studiare musica. L’interpretazione è essenziale e sulla tecnica ci devo lavorare”.

