Rosalinda Cannavò, proposta choc di Dayane Mello/ “Mi ama? Mi aveva proposto suo fratello…”

Dopo a diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, Rosalinda Cannavò si è sfogata a lungo con Stefania Orlando. Le due concorrenti sono in nomination e venerdì prossimo 26 febbraio, durante la semifinale, scopriranno chi tra loro dovrà lasciare la casa. Ieri sera l’attrice siciliana ha dovuto salutare il neo fidanzato Andrea Zenga, eliminato da gioco dopo il televoto con la Orlando e Samantha De Grenet. Secondo Rosalinda, il comportamento di Dayane Mello negli ultimi giorni avrebbe penalizzato il ragazzo: “Zenga è uscito per questa storia. Dayane ha ottenuto quello che voleva”. L’attrice, inoltre, è finita in nomination proprio per il voto della modella brasiliana che ha preferito salvare Samantha De Grenet, nonostante avesse più volte professato il suo amore per Rosalinda: “Almeno questo è servito, di questo non ho dubbi, a smascherarla. Oggi ti dice che non meriti la finale ma domani che sei fantastica e dovresti arrivare fino alla fine”, ha detto l’attrice parlando con Stefania Orlando e Andrea Zelletta.

Rosalinda Cannavò: “Dayane Mello mi ha proposto suo fratello”

Rosalinda Cannavò ha poi fatto una rivelazione inaspettata su Dayane Mello che ha lasciato senza parole Stefania: “Mi ama. È così innamorata di me, al punto di dirmi di rimanere con il mio ragazzo, di propormi suo fratello… e non sto parlando di ieri. Se devo smascherarla, smascheriamola bene. Me ne vado a testa alta”. Infine l’attrice ha preferito dormire nella stanza blu con Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Stefania Orlando. Rosalinda ha risposto anche alle curiosità dei suoi compagni sulla sua sessualità: “C’è a chi piacciono solo le donne, c’è a chi piacciono solo gli uomini, a chi piacciono gli uomini e le donne. Sono affari miei”. Alla domanda diretta dell’influencer milanese “Sei etero o bisessuale” ha risposto: “Io sono tutto quello che vuoi”.

Rosalinda su Dayane: “Almeno questo è servito a smascherarla. Oggi ti dice che non meriti la finale ma domani che sei fantastica e devi arrivare fino alla fine.

È così innamorata di me che mi ha proposto suo fratello”#gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/vIW2Opnuew — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 23, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA