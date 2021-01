Rosalinda Cannavó si dichiara a Dayane Mello/ “Ti ho aspettato tutta la vita e ora..”

Rosalinda Cannavò alla fine si lascia andare ad una vera e propria dichiarazione d’amore al cospetto di Dayane Mello. Le due sono amiche speciali, questo ormai è sotto gli occhi di tutti ormai da un po’ e anche se non c’è una vera e propria definizione, le due ci hanno regalato grandi emozioni. In un primo momento si sono capite e sostenute poi, ad un certo punto, qualcuno pensa per gelosia, si sono allontanate pronte a dirsi addio, almeno a dirlo al loro rapporto intimo e complice, salvo poi tornare sui loro passi. La stessa brasiliana ieri sera ha ammesso di aver sbagliato a comportarsi in quel modo e di essersi pentita per averla allontanata dalla sua vita perché sicuramente non c’è un’altra persona al mondo capace di essere unica come lo è lei. Dayane Mello ha messo Rosalinda nei suoi affetti più cari, insieme alla figlia e al fratello, con la promessa di averla sempre nel cuore ma con la paura di “non poterla vivere fuori”.

Rosalinda Cannavó si dichiara a Dayane Mello promettendole di “viversi fuori”

Proprio su questo punto, sedute sui gradini fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, Rosalinda Cannavò si è lasciata andare ad una vera e propria dichiarazione al grido di: “Ma sei pazza? Ti ho aspettata tutta la vita e adesso non ho intenzione di perderti, assolutamente no”. L’attrice poi racconta che spesso è capitato di legarsi a qualcuno durante una lavorazione sul set ma poi alle promesse è seguito poco ma questa volta con lei sarà diverso. Alla fine le due si abbracciano felici promettendosi di non perdersi e di continuare a vedersi e vivere insieme anche fuori, sarà davvero così?



