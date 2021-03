Rosalinda Cannavò/ Tra Dayane Mello e Andrea Zenga: “Con lei recupererò, con lui grande feeling ma ora..”

Rosalinda Cannavò pronta a recuperare il rapporto con Dayane Mello?

Rosalinda Cannavò è pronta a raccontarsi per la prima volta a Verissimo dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. La bella siciliana ne è stata la protagonista, nel bene e nel male, sin dal suo ingresso trascinandosi dietro una serie di bugie e di maschere che via via si è tolta facendo così risanare le sue ferite e affidandosi alle cure della sua amica speciale, Dayane Mello. Fino a quando tutto non è cambiato segnando, forse, l’esito di questa edizione del programma. Quando Rosalinda ha deciso di cedere alle avances di Andrea Zenga, la brasiliana ha cambiato le carte in tavola. Lacrime e ammissioni di un sentimento che forse andava ben oltre la semplice amicizia, e così ha deciso di punire la sua ex amica con una nomination che ha segnato la sua uscita di scena e dalla casa. Una volta fuori, però, ad accoglierla c’è stato proprio Andrea Zenga. I due hanno ripreso il discorso da dove erano rimasti passando insieme la notte.

Rosalinda Cannavò: “Con Andrea Zenga un grande feeling ma ora..”

Sembra che da allora Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga non si siano mai lasciati e che da Roma si siano spostati insieme in quel di Milano in cui l’attrice ha preso parte a Verissimo per la sua prima intervista o, meglio, una reunion, con gli ultimi eliminati e il vincitore del Grande Fratello Vip 2020. Cosa rivelerà oggi pomeriggio la siciliana sulla sua vita nella casa e quella subito dopo? A quanto pare Rosalinda non ha ancora avuto modo di andare in Sicilia dalla sua famiglia e questo lascia pensare che le sue scelte, magari, non siano state condivise a casa sua. Rivelerà lei cosa pensare i suoi genitori della svolta che ha preso la sua vita? Proprio a Verissimo, Rosalinda ha confermato: “C’è un grande feeling con lui, ero spaventata pensando a cosa potesse essere la vita fuori ma è ancora più bella. L’ho presentato prima a Gabriel Garko che a mia mamma che sta in Sicilia. Mi ha detto di tenermelo stretto”.



