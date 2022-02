Rosalinda Cannavò vs Alessandro Basciano/ “Pensiero stupido e ignorante, spero che…”

Rosalinda Cannavò si scaglia contro Alessandro Basciano. Il concorrente del Grande Fratello Vip è stato criticato duramente sul web per le dichiarazioni sui disordini alimentari di cui soffrirebbe Antonio Medugno. Quest’ultimo aveva espresso la sua paura di ricadere nel vortice dei disturbi alimentari e per questo motivo aveva dichiarato di voler lasciare la Casa. Alessandro però lo ha accusato di vittimismo e, parlando in sauna con Sophie Codegoni, ha rivelato: “Non lo concepisco il vittimismo. A meno che tu non sia vittima davvero di qualcosa. O comunque non vieni attaccato per qualcosa. Se te le vai a cercare, perdonami, non sei vittima. Adesso vuoi arruffianarti tutti, fare vittimismo. Far vedere che non mangi, che non dormi. Non è così”. Lucrezia Selassiè gli ha però fatto notare che Antonio ha avuto in passato dei problemi, ma Basciano non ha voluto sentire ragioni: “Vi dovrebbe dispiacere… Perché non ce li ho io i problemi? Ma di cosa volete parlare? Ma cosa state giustificando? Io non sono sensibile? Non ho pianto per la mia relazione e tutti ne parlano? Io anche ho avuto problemi. Molto seri. Molto più seri dei problemi alimentari, credimi”.

Anche Rosalinda Cannavò, ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha tuonato contro Basciano: “Basciano e il suo pensiero? Rappresenta il pensiero di tutta quella gente stupida ed ignorante che nel corso della malattia sminuivano la mia sofferenza come quella di tutti i ragazzi/e affetti da DCA. Non parlo solo da ex-anoressica, che a maggior ragione si sente toccata, ma da spettatrice che assiste a frasi fuori luogo, spero per lui buttate senza riflettere (altrimenti sarebbe davvero grave)! Credo che non ci sia altro da aggiungere, se non che questa non è la televisione che mi piace vedere”. Una posizione condivisa anche sul web, visto che in molti hanno invocato a gran voce la squalifica di Basciano.

Rosalinda Cannavò, dopo essersi scagliata contro Alessandro Basciano, aveva parlato nella casa del Grande Fratello Vip del triste periodo che aveva vissuto. L’attrice aveva rivelato di aver pensato anche al suicidio. Durante una conversazione con Giulia Salemi, la ragazza raccontò di essersi messa a dieta dopo che i produttori le avevano fatto notare di avere qualche chilo di troppo. Rosalinda aveva rivelato: “Non erano dei nutrizionisti, ma mi costringevano a mangiare solo insalata e tonno. Una volta, durane una cena insieme ad altre persone, ho preso una mozzarellina e mi hanno urlato ‘Tu non devi mangiare quella roba, non toccarla!’. Io mi sono sentita umiliata”.

Rosalinda però cadde nel baratro dell’anoressia e qualche tempo dopo decise di allontanarsi dalla casa in cui viveva assieme ai suoi produttori per fare ritorno in Sicilia: “Non tornavo mai perché non volevo farmi vedere così magra. Quando sono arrivata a casa per Natale, pesavo 32 chili, i miei genitori sono rimasti senza parole. Un giorno, con la scusa di fare una passeggiata, mi hanno portata in una clinica per chi ha disturbi alimentari. L’ho presa malissimo, urlavo, è stato terribile. Ho avuto problemi anche col ciclo, non mi è venuto per sette anni. Stavo molto male”. Le cose poi sono migliorate, però, grazie all’aiuto dell’ex fidanzato Giuliano: “Non è stato facile, all’inizio gli mentivo, gli dicevo che mangiavo, invece buttavo via il cibo. Ci è voluto del tempo prima di riprendermi”. Un passato costellato di momenti drammatici e bui, ma oggi Rosalinda è tornata a sorridere.



