Rosalinda Cannavò vs Andrea Zenga: “Sparisci”/ Scherzo de Le Iene: lacrime, urla e…

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: un amore inscalfibile, il loro? Non se ci si mettono di mezzo “Le Iene”. La giovane è stata infatti scelta dal programma di Italia Uno come vittima di uno scherzo, realizzato da Nicolò De Devitiis con la complicità dello stesso Zenga, che sarà trasmesso in prima serata quest’oggi, martedì 4 maggio 2021, nel corso della puntata de “Le Iene Show”. Come scrivono gli autori del programma, “abbiamo proprio fatto arrabbiare Rosalinda Cannavò. Con lo zampino della sua dolce metà, abbiamo messo a dura prova il suo amore nato per Andrea Zenga nella Casa del Grande Fratello Vip”.

Già, durante il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini tra Rosalinda e Andrea è sbocciato il vero amore, tanto che il ragazzo, dopo essere stato eliminato, nell’ambito di un’intervista presso lo studio televisivo di “Verissimo” ha confessato di sentirsi profondamente legato a Rosalinda Cannavò, con quest’ultima che ha ricambiato il sentimento. Peccato, però, che nei suoi piani il tiro mancino de “Le Iene” non fosse minimamente preventivato…

SCHERZO DE “LE IENE” A ROSALINDA CANNAVÒ

A un certo punto, nel corso dello scherzo de “Le Iene”, si sente Rosalinda Cannavò asserire: “Ti giuro che ho proprio bisogno di non vederti dalla faccia della Terra”. Nelle anticipazioni della puntata di stasera, gli autori del programma si chiedono: “Perché Rosalinda Cannavò ce l’ha così tanto con Andrea Zenga (figlio di Walter, ex portierone dell’Inter fresca campione d’Italia)? Abbiamo fatto litigare questa coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip”. E ancora: “I più maligni si sono sempre chiesti se il loro amore è sincero? Per dimostrarlo siamo arrivati fino a lacrime, urla e minacce”. Insomma, il prodotto fatto e finito si preannuncia gustoso per i telespettatori, ai quali non resta che sintonizzarsi su Italia Uno dalle 21.10 per assistere alla messa in onda dello scherzo della Iena De Devitiis. Peraltro, Rosalinda e Andrea saranno anche ospiti in studio, accolti dai presentatori Alessia Marcuzzi e Nicola Savino (senza dimenticare le incursioni della Gialappa’s Band).

