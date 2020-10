Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman/ A rischio eliminazione a Ballando con le stelle

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman sono una delle coppie protagoniste di Ballando con le Stelle 2020, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Raiuno. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ha accettato di mettersi in gioco per la prima volta in un talent televisivo confrontandosi con l’arte della danza. Una prova non facile, ma la Celentano sta dimostrando un grandissimo talento grazie anche alla maestra di ballo Tinna Hoffman con cui sta vivendo questa esperienza televisiva. Le loro performance, infatti, hanno conquistato sia la giuria, ma anche il pubblico anche se nella prossima puntata la coppia rischia di uscire visto che è allo spareggio contro Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Chi vincerà lo spareggio finale? Al di là del verdetto finale, l’esperienza di Ballando si è rivelata vincente per la figlia d’arte che proprio nel dance show ha confessato di aver vissuto un momento molto difficile della sua vita. Rosalinda, infatti, ha raccontato di aver sofferto di mal di vivere: “c’è stata una parentesi in cui mi sentivo emarginata anche da me stessa. Non amarsi e non vedere se stessi porta alla catastrofe”, ma a salvarla da questo strapiombo è stato l’amore.

Rosalinda Celentano: “il mio corpo viene spostato dall’amore”

Confessioni choc quella di Rosalinda Celentano che ha detto: “in questo momento mi dispiacerebbe morire, fino a due anni fa no” e parlando dell’amore ha sottolineato “il mio corpo viene spostato dall’amore, che l’amore sia un gruppo di persone, un uomo, una donna o l’acqua è sempre un sentimento”. Parole importanti quelle pronunciate dall’attrice che durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle si è confrontata apertamente con la giuria di esperti puntualizzando ancora una volta a Guillermo Mariotto che non indosserà mai più i tacchi durante una delle sue performance di ballo. “Mi sentivo una rana, preferisco stare a piedi nudi” ha detto la Celentano, anche se lo stylist non ha nascosto la sua contrarietà a questa scelta della figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori.



