Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman/ Balleranno sui tacchi come chiesto dalla Smith?

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman iniziano a stufare il pubblico e i giudici di Ballando con le stelle 2020? La coppia che si è formata in corsa in questa edizione del programma continua a provare, rodare ed entrare in sintonia portando sul palco davvero esibizioni intense e molto particolari ma, fino a questo momento, le due hanno optato per il moderno lasciando da parte tutto il resto. Proprio questo può essere il problema o, meglio, la scusa per la quale potrebbero finire in coda alla classifica. In confronto agli altri forse le due stanno optando per un percorso troppo comodo? Davvero Rosalinda Celentano sarà convincente anche quando lascerà le ‘tenebre’ e la forza del moderno a favore di mambo, rumba e coreografie più colorate e divertenti?

CAROLYN SMITH CHIEDE A ROSITA CELENTANO DI BALLARE SUI TATTI, E ORA?

La prova del nove per Tullio Solenghi e Maria Ermachkova potrebbe arrivare proprio questa sera perché dopo il Charlestone, in cui però la Celentano è apparsa legnosa, le cose potrebbero cambiare. Non solo le due hanno promesso che si cimenteranno in qualcosa di nuovo ma, in particolare, Carolyn Smith ha chiesto alla concorrenti di Ballando con le stelle 2020 di indossare i tacchi ma non quelli maschili. Il fatto che lei, a differenza delle altre, non li abbia ancora indossati non permette un giudizio completo al cento per cento.

La figlia di Adriano Celentano non sembra molto contenta di questa proposta tant’è che ha reagito al grido di ‘è uno scherzo vero?’ ma alla fine sembra che dovrà scendere a compromessi, questo è certo. Alla fine della serata le due sono finite al secondo posto con 47 punti, almeno fino a che il tesoretto non viene diviso tra la Mussolini e Costantino e sono loro a chiudere sul podio con Gilles Rocca.

