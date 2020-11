Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman formano la coppia rivelazione di questa edizione di Ballando con le stelle. L’arrivo nel programma della figlia di Adriano Celentano ha creato non poco scalpore ma sicuramente è finita nell’occhio del ciclone anche per via dei famosi test per il Coronavirus. Rosalinda Celentano doveva fare coppia con Samuel Peron ma proprio il fatto che quest’ultimo sia risultato positivo al virus, ha spinto Mill Carlucci ad optare per una sostituta, Tinna Hoffman. E’ con lei che Rosalinda ha iniziato il suo percorso a Ballando con le stelle 2020 e alla luce del fatto che per due settimane ha lavorato al suo fianco, ha chiesto alla produzione di rimanere in coppia con lei senza più avere l’ansia per il ritorno di Samuel Peron.

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman favorite al ripescaggio a Ballando con le stelle?

La richiesta di Rosalinda Celentano è stata accettata e così il suo percorso a Ballando con le stelle può finalmente iniziare. Da allora è riuscita a regalare al pubblico delle grandi emozioni esibendosi soprattutto su coreografie di modern e mettendo da parte un po’ quelli che sono i balli tradizionali e questo ha spinto Carolyn Smith a dirle basta e chiederle di ballare sui tacchi per rispetto di tutte le altre donne in gara che lo fanno ogni settimana con tutte le difficoltà del caso. Alla fine Rosalinda Celentano ha accettato non solo salendo sul palco con i tacchi ma anche con le gambe in vista e un vestitino stravolgendo il suo essere e calandosi nei panni di femme fatale, almeno per un po’. Lei stessa ha ammesso che è stata un po’ una violenza questa sul suo essere e ha promesso che non ballerà ancora sui tacchi ma cosa farà quindi questa sera per stravolgere ancora giudici e pubblico come ha fatto fino ad un paio di settimane fa quando poi è stata eliminata?



