Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman/ Il dramma dei tacchi si ripresenta?

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman torneranno a ballare sui tacchi a Ballando con le stelle 2020?

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman formano una delle coppie che sicuramente vedremo allo scontro finale a Ballando con le stelle. La coppia, nata in corsa dopo la positività di Samuel Peron al Coronavirus, arriva sul palco sempre più affiatata e pronta a conquistare il pubblico soprattutto con una cornire ben costruita, il volto e l’espressività della figlia di Adriano Celentano, e la bella sorpresa che hanno saputo pensare per chi segue il programma di Milly Carlucci che mai come quest’anno può dirsi lontano dalla noia. Cosa succederà questa sera e cosa porteranno le due sul palco di Ballando? I giudici continuano a chiedere anche altri tipi di balli, quelli più convenzionali, e quelli per loro saranno una vera e propria scommessa che potrebbe aiutarle a staccare il biglietto per la vittoria finale del programma. Ma saranno davvero loro le vincitrici? I presupposti ci sono tutti anche se sul podio ci finiscono ormai sempre i soliti noti (vedi Isoardi e Conticini) e le due sono state relegate al quarto posto anche sabato scorso.

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman, un charleston da urlo!

Ma quali sono stati i commenti della giuria di Ballando con le stelle 2020 all’esibizione di sabato scorso di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman? Prima di scendere in pista la figlia del Molleggiato ha parlato ancora un po’ di sè e del fatto che ha dovuto indossare i tacchi sentendosi davvero fuori tempo e fuori tutto e già a metà tango era pronta a levare le scarpe perché è andata davvero controcorrente ma alla fine ha deciso di accettare la sfida con sè stessa e ha mollato gli ormeggi tanto da sentirsi emozionata e colpita da questo amore per il ballo, vola sul dirupo e non cade e questo la commuove. Il loro merengue è stato apprezzato dai giudici di Ballando con Mariotto pronto ad urlare di essersi finalmente svegliato. Carolyn Smith non trova la Celentano rigida, è molto sciolta e ha un movimento di bacino davvero ottimo, è stata un’esibizione al top in cui si è davvero divertita tantissimo. La presidentessa di giuria spinge ancora sui tacchi. Fabio Canino etichetta le loro performance davvero moderne, qualsiasi cosa facciano la rendono davvero moderne e mai antiche. Complimenti anche da Selvaggia Lucarelli alle due che sanno bene camuffare gli errori. Questa sera otterranno tutti i nove di sabato scorso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA