Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman/ La vera sorpresa di Ballando con le stelle

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman sono la vera sorpresa della prima puntata di Ballando con le Stelle. La figlia di Adriano Celentano è rimasta a lungo ferma in sala delle stelle e questo l’ha resa un po’ nervosa anche se il pubblico ha comunque atteso pazientemente la loro performance. Per la prima volta, nel programma di Milly Carlucci, si è esibita una coppia tutta al femminile per via dell’assenza di Samuel Peron. Chi ha seguito le notizie relative al programma sa bene che il maestro di Rosita Celentano è rimasto fermo al palo perché ancora positivo al Coronavirus dopo i primi controlli, gli stessi che hanno portato la produzione a rimandare di due settimane lo show danzante. Purtroppo per lui le cose non sono molto cambiate e mentre Rosita Celentano è riuscita a ‘salvarsi’, il suo maestro è rimasto a casa e si è dovuto accontentare di un collegamento in cui ha rassicurato tutto perché positivo ma asintomatico.

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman, Samuel Peron sogna e…

Samuel Peron spera di tornare in pista per la seconda puntata di Ballando con le stelle ma, intanto, Rosita Celentano si è lanciata in un focoso paso doble con Tinna Hoffman. Di recente l’attrice ha raccontato del suo periodo in quarantena ma anche della sua voglia di superarsi e scrollarsi di dosso questo momento negativo che l’ha vista finire sui giornali per la sua presunta positività al Coronavirus (e invece non era vero) e poi perché al fianco di Tina Hoffman nella prima puntata. Rosita Celentano è convinta che non ci dovrebbero essere etichette ma nemmeno sesso, lei avrebbe voluto nascere senza sesso, ne è certa. Lei e la sua maestra hanno portato sul palco della prima puntata di Ballando con le stelle un Paso Doble che ha conquistato l’applauso del pubblico e anche la classifica. Un mix perfetto tra i voti dei giudici e del tesoretto di Allegri, hanno portato le due a 64 punti e al primo posto in classifica. Carolyn Smith è convinta che la figlia di Celentano stia portando qualcosa di diverso a Ballando con le stelle ma deve continuare così, questo è certo. Fabio Canino le ha trovato brave e molto moderne e contemporanee e le invita poi a non mollare questa strada. Zazzaroni tira fuori il fatto che la giuria è chiamata a giudicare un ballo ma, soprattutto, una coppia che molto probabilmente è destinata a dividersi visto che dovrà rientrare Samuel Peron. Milly Carlucci ha invitato tutti ad attenersi a quello che hanno visto ma la stessa Rosalinda Celentano ha notato che sarà difficile ricominciare con un’altra persona adesso che con Tina Hoffman si è creato qualcosa di bello. Cosa succederà sabato?



