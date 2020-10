Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman/ L’attrice si spoglia e balla sui tacchi e…

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman a Ballando con le stelle 2020 pronte a tutto!

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman ormai sono una coppia di fatto a Ballando con le stelle 2020. La figlia di Celentano ha deciso in corsa di rinunciare a Samuel Peron, rimasto fermo al palo perché positivo al Coronavirus, e buttarsi a capofitto in questa avventura con accanto la bella ballerina con la quale, fino a questo momento, ha conquistato tutti a passo di modern e di charleston. I giudici le apprezzano e anche settimana scorsa hanno chiuso al terzo posto, a pari merito con Paolo Conticini, e portando a casa be 40 punti. La Celentano ha finalmente accontentato i giudici presentandosi sul palco con i tacchi e con le gambe a nudo. Alla fine della performance, l’attrice si leva subito le scarpe e Carolyn Smith che si complimenta per lei per gli sforzi che ha fatto, per il suo modo di presentarsi sul palco rompendo un po’ quel muro.

Rosalinda Celentano balla sui tacchi e a gambe scoperte: “Un sacrificio enorme”

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman hanno rotto ormai gli schemi e di settimana in settimana continua a regalare al pubblico delle grandi emozioni, Fabio Canino ne è convinto e appena ne ha occasione sottolinea la presenza di questa storia che non è nata sabato scorso bensì alla loro prima puntata insieme e che regalerà sicuramente cose importanti in tv. Milly Carlucci ammette che dietro quello che fanno c’è una grande storia e sicuramente in queste settimane sta succedendo davvero di tutto nella vita della Celentano. Selvaggia Lucarelli etichetta l’attrice come l’anti-Costantino, le sue parole dietro le quinte non sono mai superflue, balla e le sue coreografie sono sempre prive di cornice. La giornalista ammette che ogni volta che le vede sul palco pensa ‘cosa stavo vedendo’ ed è convinta che sta dando qualcosa di più e di affascinante a questo programma. Tinna Hoffman è molto contenta di come la sua allieva affronti le sue prove. Chiude con i complimenti anche Mariotto che ammette che le due hanno affrontato le scarpe, la coreografia e la musica strana, portando a casa un’ottima performance.



