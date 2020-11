Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann/ Carolyn Smith chiede i tacchi ma…

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann a Ballando con le stelle 2020, primo tentativo fallito e oggi?

Primo tentativo andato male per la coppia formata da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann che questa sera tenteranno il tutto per tutto nella semifinale di Ballando con le stelle 2020. Milly Carlucci ha messo insieme un meccanismo di ripescaggio che permetterà alle coppie di sognare ancora e alla fine chi non è riuscito a passare oltre già sabato scorso, potrà provarci anche questa sera. In lizza per un possibile posto in finale è proprio la coppia formata da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann che, dopo il loro percorso e quello che hanno saputo portare sul palco sicuramente si meriterebbero un’occasione rispetto ad altri concorrenti, ma come andrà a finire questa semifinale? Lo scopriremo solo questa sera quando le due saliranno sul palco dopo la rumba della settimana scorsa.

Carolyn Smith chiede a Rosalinda Celentano di indossare i tacchi ma…

La prima a dire la sua su Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann a Ballando con le stelle 2020 è Carolyn Smith che ammette che questa settimana ha notato un calo e la prima cosa che le ha dato fastidio è il fatto delle scarpe soprattutto in questa rumba. La coreografia è stata molto fresca, ha avuto un approccio diverso ma spesso era fuori tempo, ma il suo cruccio rimangono ancora le scarpe, solo una volta ha messo i tacchi e alla fine la Smith le chiede di farlo ancora ma lei dice no. Rosalinda Celentano dice no. Zazzaroni si dice un po’ spiazzato perché non aveva mai visto una rumba così, non è male però sembrava altro. Fabio Canino promuove Rosalinda e quello che hanno fatto sul palco complimentandosi con lei perché non è ruffiana con il pubblico. Selvaggia Lucarelli le ha trovate un po’ più ordinarie del solito e Mariotto chiude il giro dei giudizi al grido di ‘famolo strano’ ammettendo anche di odiarla con i tacchi dedicando a lei un’intera collezione per quanto la ama. Cosa porteranno le due sul palco questa sera?



