Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann/ In attesa di Samuel Peron pronti per una grande prova!

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann promettono di dare filo da torcere agli avversari che incontreranno a Ballando con le Stelle 2020. L’attrice e figlia del Molleggiato avrebbe dovuto essere in gara con Samuel Peron, che si trova in quarantena dopo essere risultato positivo al tampone. Per Rosalinda però si tratta solo di un piccolo cambio di rotta: al suo fianco ci sarà Tinna e le due proporranno per la prima volta una coppia tutta al femminile. Peron ha seguito la sua allieva da remoto durante le ultime settimane, poi la Hoffmann ha preso il suo posto per permettere alla concorrente di vivere la competizione senza alcun intoppo. Fra allieva e ballerina professionista tra l’altro si è instaurata già una bella sintonia. Le possiamo vedere insieme durante i momenti di pausa grazie alle Stories di Tinna, subito ripostate anche dalla Celentano. “Ricordate di seguire anche Rosalinda, che ha il profilo anche su Instagram adesso“, sottolinea la ballerina. Non sappiamo se le due donne rimarranno in coppia fino alla fine, visto che il ritorno di Samuel Peron potrebbe essere imminente. “Sarà quattro/cinque sei giorni che lavorano insieme, quindi ha perso anche un pochino di tempo rispetto agli altri“, ha commentato Raimondo Todaro a ItaliaSì. Rosalina e Tinna infatti si stanno preparando al meglio, iniziando dagli esercizi a corpo libero fino alla coreografia scelta per la prima puntata. Clicca qui per guardare il video di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann.

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, pronte per tante sorprese

Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann potrebbero regalare numerose sorprese a Ballando con le Stelle 2020. Dopo il caos creato da Giovanni Ciacci l’anno scorso, in gara con Raimondo Todaro, possiamo solo immaginare che la coppia tutta al femminile appena formata sarà destinata a far discutere. Per la padrona di casa si tratta però di un punto a suo favore: grazie alla presenza della Celentano e della Hoffmann potrà toccare temi importanti a tema Lgbt e forse agganciarsi anche ai fatti di cronaca di Caivano, a causa della morte di Paola Maria Gaglione. Intanto grazie all’anteprima lanciata da La Vita in Diretta nei giorni scorsi, scopriamo una parte dell’allenamento di Rosalinda. Severa ma gentile, Tinna la istruisce su come allungare al meglio le dita dei piedi e le gambe. Clicca qui per guardare il video di Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. Intanto le Stories di Instagram ci rivelano qualcosa di più sul dietro le quinte che la neo coppia sta vivendo in questi giorni. In una delle foto condivise dalla ballerina, la troviamo con il ghiaccio sulla testa. “Il ballo è pericoloso”, scrive. Si è fatta male o si tratta solo di una piccola contusione? Forse la seconda, visto che nella Storia successiva troviamo Tinna sorridente e in forma come non mai.

Video, la sala prove





