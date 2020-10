Rosalinda Celentano sta male, problemi al ginocchio/ La maledizione di Ballando..

Se vogliamo dirla come Eleonora Daniele a Storie Italiane “Sembra Ballando in ospedale”. Questo racchiude bene il concetto di questa edizione davvero travagliata del talent vip ballerino di Milly Carlucci slittato in un primo momento per via del lockdown e dell’emergenza sanitaria, poi per via del Coronavirus e della positività di Daniele Scardina e Samuel Peron (rimasto fuori dai giochi alla fine della corsa), e adesso? Anche con la messa in onda non sono migliorate e se il primo a fare le spese è stato Raimondo Todaro finito in ospedale con un attacco di appendicite, poi è toccato ad Alessandra Mussolini e Rosalinda Celentano. Quella che è ormai stata definita la maledizione di Ballando con le Stelle si è accanita sulla prima, che ha preso un colpo al naso rischiando di non esibirsi sabato, e poi sulla figlia di Adriano Celentano.

ROSALINDA CELENTANO STA MALE, I PROBLEMI AL GINOCCHIO FERMERANNO LA SUA CORSA A BALLANDO?

Secondo quanto rivelato dalla stessa Tinna Hoffmann sembra che Rosalinda Celentano stia male per via di un problema al ginocchio che la sta tenendo un po’ ferma ma che tutti sperano si possa recuperare. Proprio ieri la maestra di Ballando con le stelle 2020 ha annunciato che la sua allieva era dalla fisioterapista per curarsi e trovare sollievo e ieri pomeriggio sui social ha rivelato ai fan di essere pronta per le prove e riuscire a sistemare la coreografia per Rosalinda Celentano. Le due balleranno? Al momento sembra proprio di sì, almeno da quanto si evince dal profilo Instagram di Tinna Hoffman ma mai dire mai quando si tratta di Ballando con le stelle…



