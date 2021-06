Rosamund Pilche: Cuori nella tempesta/ Su Canale 5 il film romantico della serie

Rosamund Pilche: Cuori nella tempesta sarà in onda su Canale 5 oggi, giovedì 3 giugno, a partire dalle ore 16,40. L’anno di produzione è il 2019 ed è la prima volta che viene trasmesso in tv. Il regista è tedesco come il resto del cast e si tratta di Helmut Metzger. Gli interpreti principali sono Anja Antonowicz, Heio Von Stetten, Sabine Bach. La pellicola è di genere sentimentale ed è rivolto al piccolo schermo, quindi non ha vinto premi particolari.

Il film è il numero 153 tratto dalla penna della scrittrice, autrice e giornalista inglese Rosamunde Pilcher. Si tratta di un filone molto seguito soprattutto dal pubblico femminile con un ritmo costante di crescita al suo interno anche se con le difficoltà che può comportare nella ripresa un budget misero come quello che impone il cinema da salotto. Nonostante questo l’opera risulta gradevole e si segue con piacere.

Rosamund Pilche: Cuori nella tempesta, trama del film

La vicenda di Rosamund Pilche: Cuori nella tempesta ruota sulla storia di due coniugi Dan e Kate. Dan dopo una vita trascorsa tra lavori e impegni, raggiunta la pensione si rifugia in Cornovaglia nella quiete e il verde della campagna inglese. I due coniugi hanno un figlio adolescente in procinto di partire per il college e fin qui appare come il quadretto di una famiglia serena e senza particolari problemi. In realtà, Kate comincia ad essere insofferente a quello stile di vita e ciò che sino a poco tempo prima era per lei scontato, non lo è più.

Il marito ha trent’anni più di lei e la sua vita lo appaga molto. In Kate, invece, si fa sempre più strada la convinzione di essere diventata madre troppo presto e di aver perso delle tappe fondamentali della sua vita. Le divergenze si fanno sempre più insormontabili e, nonostante l’amore incondizionato per il proprio figlio, la coppia decide di separarsi.

Il figlio Pete decide di rimanere in campagna con il padre, mentre Late si trasferisce in città. Quella che poteva essere una nuova opportunità per lei, si rivela un’altro problema da risolvere. Che fare? Trova un aiuto concreto nell’amica Jill, che è in attesa di un bambino e le chiede di gestire il pub di sua proprietà.

Il tempo passa e le vite di Kate e Dan, affrontano interessi sempre più diversi: mentre Kate conosce il giovane e aitante surfista Caine, Dan corteggia la gallerista Ellen. Ma la vita, si sa, riserva spesso delle sorprese poco piacevoli ed infatti Dan si ammala di Alzheimer e Kate dapprima ignara deve fare i conti con questo nuovo tormento e ristabilire delle nuove priorità. Sarà il sentimento a prevalere come accade in tutti i romanzi della Pilcher.



